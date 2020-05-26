"Пленки Деркача": экс-послы США призвали не использовать Украину в американской политике

Обнародование разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена породило скандал и привело к началу уголовного производства в Украине. Семь американских дипломатов просят государственных деятелей с обеих сторон избегать шагов, которые могут подорвать двухсторонние отношения.По мере приближения выборов президента США происходят события, которые могут ухудшить американско-украинские отношения и лишить Украину двухпартийной поддержки в Конгрессе. Об этом говорится в заявлении семи бывших послов Соединенных Штатов в Киеве, которое 26 мая опубликовал сайт Atlantic Council.

"Мы разочарованы в связи с тем, что прилагаются усилия по вовлечению Украины во внутреннюю политику Америки во время приближения президентских выборов 2020 года. Это продвижение ложной и токсической повестки дня, за которой не стоят реальные отношения между странами; ее цель ослабить контакты между США и Украиной и посеять раздор. Это не отвечает интересам наших государств. Мы...