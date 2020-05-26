  1. Главная
  2. Новости
  3. "Пленки Деркача": экс-послы США призвали не использовать Украину в американской политике
Гордон Гордон ·
· США · Посол · Политика
"Пленки Деркача": экс-послы США призвали не использовать Украину в американской политике

"Пленки Деркача": экс-послы США призвали не использовать Украину в американской политике (3 новости)

«7 бывших послов США подписались под обращением, в котором предупреждают об опасности втягивания Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов в…»

Обнародование разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена породило скандал и привело к началу уголовного производства в Украине. Семь американских дипломатов просят государственных деятелей с обеих сторон избегать шагов, которые могут подорвать двухсторонние отношения.По мере приближения выборов президента США происходят события, которые могут ухудшить американско-украинские отношения и лишить Украину двухпартийной поддержки в Конгрессе. Об этом говорится в заявлении семи бывших послов Соединенных Штатов в Киеве, которое 26 мая опубликовал сайт Atlantic Council.

"Мы разочарованы в связи с тем, что прилагаются усилия по вовлечению Украины во внутреннюю политику Америки во время приближения президентских выборов 2020 года. Это продвижение ложной и токсической повестки дня, за которой не стоят реальные отношения между странами; ее цель ослабить контакты между США и Украиной и посеять раздор. Это не отвечает интересам наших государств. Мы...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 19:49 7 бывших послов США подписались под обращением, в котором предупреждают об опасности втягивания Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов в период президентских выборов.
Фокус Фокус  ·  26.05.20, 21:05 Бывшие послы США в Украине заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела, что может ухудшить отношения двух стран. Об этом говорится в заявлении семи бывших послов США…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ослабление карантина: с мая Минздрав разрешил возобновить футбольные матчи украинской Премьер-лиги

Ослабление карантина: с мая Минздрав разрешил возобновить футбольные матчи украинской…
Производство сахара в Украине сократится на 15%

Производство сахара в Украине сократится на 15%
В ЕС собрали €9,5 млрд на разработку вакцины от коронавируса

В ЕС собрали €9,5 млрд на разработку вакцины от коронавируса
За последние сутки снова подорожал автогаз

За последние сутки снова подорожал автогаз
&quot;Укрзализныця&quot; открыла продажу билетов по Украине: перечень направлений

"Укрзализныця" открыла продажу билетов по Украине: перечень направлений
Осенний холод и дожди с грозами. Прогноз погоды на 27 мая

Осенний холод и дожди с грозами. Прогноз погоды на 27…
Киев отпразднует День города в теле- и онлайн-формате

Киев отпразднует День города в теле- и онлайн-формате
В Запорожье в первый день работы детсадов пришло до 14% воспитанников

В Запорожье в первый день работы детсадов пришло до 14%…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.