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Пленный командир «Яны Капу» Олег Мельничук празднует 24-летие

Пленный командир «Яны Капу» Олег Мельничук празднует 24-летие (6 новостей)

«Командир рейдового буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, который находится в плену РФ, 26 мая празднует день рождения»

Командир украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, которого 25 ноября вместе с другими украинскими моряками захватили в плен российские пограничники, празднует свое 24-летие. Мужеством моряка восхищаются в Украине, поскольку именно он на одном из "судебных заседаний", попросил у оккупантов переводчика.

26 мая Мельничуку исполняется 24 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. Там призывают всех украинцев присоединиться к поздравлению храброго моряка.

26 мая – день рождения Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яны Капу". Олег полгода вместе с 23 военными моряками находится в плену РФ. Давайте вместе поздравим смелого моряка! Ждем скорее домой и обнимаем! – говорится в сообщении.

На своей Facebook-странице поздравил украинского героя и адвокат пленных моряков Николай Полозов. Главное пожелание: скорейшее освобождение из плена.

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Полозов поздравил Мельничука с днем рождения

Украинцы присоединились к поздравлениям. Они желают пленному соотечественнику скорейшего возвращения домой.

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Что известно об Олеге Мельничуке?

Олег Мельничук родился в 1995 году в Смеле, что на Черкасщине. Он учился в местной школе, а затем поступил в профессиональный лицей в Черкассах. После его окончания пошел в Вооруженные силы Украины. Контракт Олег Мельничук подписал в 2014 году.

Мама Олега работает воспитательницей в детском саду. Она рассказывала СМИ, что гордится собственным сыном и считает его хорошим воином.

Он также выпускником Отделения военной подготовки Мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия".

Имеет звание старшины первой статьи. Является командиром рейдового буксира "Яны Капу", который 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили вблизи Керченского пролива.

Мельничук отличился тем, что во время так называемого "суда" в оккупированном Крыму требовал предоставить ему переводчика с русского, потому что не понимает иностранный язык.

Как украинские моряки и корабли попали в российский плен?​ 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море на их пути в Мариуполь. Чуть позже россияне обстреляли украинские корабли, в результате чего ранения получили 3 моряка. Так, россияне захватили 3 украинских судна (катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу"), а 24 членов экипажа взяли в плен. Украинцев отправили в московские СИЗО. Там их содержат под стражей и периодически продлевают сроки арестов.

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УНН УНН  ·  26.05.19, 10:55 Захваченный Россией у берегов Крыма украинский военнослужащий, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук сегодня отмечает свой день рождения. Об этом говорится в сообщении в Twitter МВД Украины."26…
Газета День Газета День  ·  26.05.19, 11:25 Захваченный Россией у берегов Крыма украинский военнослужащий, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук сегодня отмечает свой день рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.19, 13:38 Взятый в плен ФСБ РФ у берегов оккупированного Крыма украинский военнослужащий, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук сегодня отмечает свой день рождения.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.19, 13:40 Командир рейдового буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, который находится в плену РФ, 26 мая празднует день рождения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
5 канал 5 канал  ·  26.05.19, 13:56 Сьогодні день народження у військовополоненого українського моряка Олега Мельничука. Командиру рейдового буксира "Яни-Капу" виповнилося 24. Вже більш як півроку Олег Мельничук разом з іншими членами екіпажів…
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