Пленный украинский моряк добился отключения в московском СИЗО "Русского радио" (6 новостей) «Сообщается, что моряк чувствует себя бодро и даже ходит без костылей, несмотря на то, что в его ноге досих пор…»

Адвокат Александра Маркова сообщает подробности о состоянии раненного украинского моряка Андрея Эйдера – самого молодого (18 лет) из военнопленных. Также и член команды защитников украинских военнопленных Мария Куракина 12 декабря посетила в "Матросской тиши

Обновлено в 18:35 Андрей Эйдер / Facebook Адвокат Александра Маркова в среду, 12 декабря, посетила в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" самого юного из трех раненых украинских моряков...

Обновлено в 19:13 Адвокат Александра Маркова сообщила, что самый молодой из пленных Россией украинских моряков – Андрей Ейдер – добился, чтобы тюремщики заменили «Русское радио» на «Европу плюс».