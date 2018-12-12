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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 19:13
· СИЗО · Натуральный камень · Украшения
Пленный украинский моряк добился отключения в московском СИЗО "Русского радио"

Пленный украинский моряк добился отключения в московском СИЗО "Русского радио" (6 новостей)

«Сообщается, что моряк чувствует себя бодро и даже ходит без костылей, несмотря на то, что в его ноге досих пор…»

Адвокат Александра Маркова сообщает подробности о состоянии раненного украинского моряка Андрея Эйдера – самого молодого (18 лет) из военнопленных. Также и член команды защитников украинских военнопленных Мария Куракина 12 декабря посетила в "Матросской тиши

Обновлено в 18:35 Андрей Эйдер / Facebook Адвокат Александра Маркова в среду, 12 декабря, посетила в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" самого юного из трех раненых украинских моряков...

Обновлено в 19:13 Адвокат Александра Маркова сообщила, что самый молодой из пленных Россией украинских моряков – Андрей Ейдер – добился, чтобы тюремщики заменили «Русское радио» на «Европу плюс».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.12.18, 17:24 Украинский моряк Андрей Эйдер, который в письме жаловался, что уже ненавидит "Русское радио" добился, чтобы ему его отключили. Отныне он слушает "Европа Плюс"
Униан Униан  ·  12.12.18, 17:36 Сообщается, что моряк чувствует себя бодро и даже ходит без костылей, несмотря на то, что в его ноге досих пор находится осколок.
Главред Главред  ·  12.12.18, 18:35 Андрей Эйдер / Facebook Адвокат Александра Маркова в среду, 12 декабря, посетила в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" самого юного из трех раненых украинских моряков...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  12.12.18, 19:13 Адвокат Александра Маркова сообщила, что самый молодой из пленных Россией украинских моряков – Андрей Ейдер – добился, чтобы тюремщики заменили «Русское радио» на «Европу плюс».
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