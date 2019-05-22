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«Плохо начал - плохо кончишь!»: Нардеп пожаловался на «злой взгляд» Зеленского

«Плохо начал - плохо кончишь!»: Нардеп пожаловался на «злой взгляд» Зеленского (5 новостей)

«Радикал отличился новой выходкой»

В ходе инаугурации президента Владимир Зеленского в Верховной Раде 20 мая между ними и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко произошла перепалка. Последний сегодня рассказал, что после мероприятия заявил президенту: его каденция может закончиться плохо.Глава Радикальной партии Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады рассказал, что в ходе инаугурации президента Владимира Зеленского 20 мая предупредил его о последствиях своих решений, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я хочу сказать украинцам фразу, которую я сказал Зеленскому, когда он шел после инаугурации, и вся страна, весь мир это увидел. Его реакцию и его злой взгляд на меня. Знаете почему? Потому что я ему сказал: Владимир, плохо начал плохо кончишь", подчеркнул Ляшко.

В ходе инаугурации Зеленского в Раде между ними произошла перепалка. Зеленский сказал, что украинским властям нужно возвращать сознание своих граждан, которые живут на оккупированных территориях.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая

"За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши", заявил он, переходя на русский язык.

На реплику Ляшко, что украинцы на оккупированных территориях понимают украинский язык, Зеленский ответил: "Спасибо, что продолжаете делить людей, пан Ляшко".

ФОТО К НОВОСТИ: ««Плохо начал - плохо кончишь!»: Нардеп пожаловался на «злой взгляд» Зеленского»
Фото Ляшко рассказал, какими словами навлек "злой взгляд" Зеленского во время инаугурации
Фото "Владимир, плохо начал – плохо кончишь". Ляшко рассказал, почему Зеленский "по-злому" посмотрел на него на инаугурации
Фото «Плохо начал - плохо кончишь!»: Нардеп пожаловался на «злой взгляд» Зеленского
Фото "Плохо кончишь!" Ляшко пожаловался на "злой взгляд" Зеленского
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