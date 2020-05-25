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По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент (7 новостей) «Украина хочет добиться освобождения воина»

В Славянске проводят экспертизу, результаты которой могут оказаться полезными для освобождения осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Сообщается, что специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования во время года и на локациях, соответствующих времени и месту инцидента.

В МВД выразили надежду, что следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного р...