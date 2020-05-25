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По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент

По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент (7 новостей)

«Украина хочет добиться освобождения воина»

В Славянске проводят экспертизу, результаты которой могут оказаться полезными для освобождения осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института прибыли в Славянск для проведения следственного эксперимента в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккели и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Группу экспертов возглавляет директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Сообщается, что специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования во время года и на локациях, соответствующих времени и месту инцидента.

В МВД выразили надежду, что следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного р...

ФОТО К НОВОСТИ: «По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент»
Фото В Славянске проводят следственный эксперимент для апелляции по делу Маркива
Фото Заключение нацгвардейца Маркива в Италии: в Славянске проведут следственный эксперимент
Фото На Донбассе проводят следственный эксперимент по делу Маркива
Фото По делу нацгвардейца Маркива в Славянске эксперты проводят следственный эксперимент
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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 18:05 По делу обвиняемого Италией в убийстве украинского гвардейца Виталия Маркива эксперты проводят следственный эксперимент в Славянске на востоке Украины.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 18:42 В Славянске Донецкой области проводят следственный эксперимент по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Ожидается, что полученные сведения могут быть использованы итальянским судом в ходе рассмотрения апелляции…
Обозреватель Обозреватель  ·  25.05.20, 18:43 Украина хочет добиться освобождения воина
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 18:50 В Славянске проводят следственный эксперимент по делу нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в Италии в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 25 мая. В город прибыла группа экспертов…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 18:51 В г.Славянск (Донецкая область) группа экспертов проводит следственный эксперимент по делу осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, сообщает департамент коммуникации…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 19:08 У справі обвинуваченого Італією у вбивстві українського гвардійця Віталія Марківа експерти проводять слідчий експеримент у Слов’янську
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