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По делу о катастрофе АН-26 назначили более 50 экспертиз

По делу о катастрофе АН-26 назначили более 50 экспертиз (4 новости)

«Следственная группа назначила более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе военного самолета Ан-26»

Следственная группа назначила более чем 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом во время заседания Кабмина сказал глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский, сообщает РБК-Украина в субботу, 26 сентября.

"На месте аварии работает следственная группа во главе с Государственным бюро расследований – более 50 следователей. Назначено уже на сегодня более 50 экспертиз разного плана", – сказал Уруский.

Он добавил, что следственные органы осуществили выемку всех документов.

"Все документы сохранены и будут приобщены к проведению соответствующих следственных действий", – сказал глава правительственной комиссии.

Также собственную комиссию для расследования причин катастрофы создало Министерство обороны.

Вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебные полеты. На борту находились 27 человек, из ни...

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РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 15:27 Следственная группа назначила уже более чем 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей.Об этом во время заседания Кабмина…
MIGnews MIGnews  ·  26.09.20, 16:46 Следственная группа назначила более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе военного самолета Ан-26.
Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 16:47 ...
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