По делу о катастрофе АН-26 назначили более 50 экспертиз (4 новости) «Следственная группа назначила более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе военного самолета Ан-26»

Следственная группа назначила более чем 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом во время заседания Кабмина сказал глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский, сообщает РБК-Украина в субботу, 26 сентября.

"На месте аварии работает следственная группа во главе с Государственным бюро расследований – более 50 следователей. Назначено уже на сегодня более 50 экспертиз разного плана", – сказал Уруский.

Он добавил, что следственные органы осуществили выемку всех документов.

"Все документы сохранены и будут приобщены к проведению соответствующих следственных действий", – сказал глава правительственной комиссии.

Также собственную комиссию для расследования причин катастрофы создало Министерство обороны.

Вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебные полеты. На борту находились 27 человек, из ни...