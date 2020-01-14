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Общество
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:59
По харьковскому ТЦ бегал львенок

По харьковскому ТЦ бегал львенок (11 новостей)

«В одном из торговых центров Харькова львенок сбежал из контактного зоопарка и разгуливал по ТЦ»

В Харькове по торговому центру Sun Mall бегал львенок. По словам очевидцев, хищник сбежал из контактного зоопарка, расположенного в данном ТЦ.

Видео инцидента опубликовали в Facebook участники сообщества "ХС Харьков". "В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз "пугать" посетителей выскочил Симба", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, что львенок ластится к прохожим, а те его гладят.

https://www.facebook.com/h.saltovka/videos/2595614303888467/

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Ранее жители Харькова сняли на видео обезьяну, бегающую по супермаркету "АТБ" на улице Одесской. Также "Вести.ua" сообщали, что в Харькове патрульные ловили сбежавших из экопарка обезьян.

Обновлено в 17:32 В Киеве бросили на произвол судьбы тигров: история получила радостный финал

Обновлено в 17:59 Накануне это видео разошлось по социальным сетям. На нем: львенок свободно прогуливается по торгово-развлекательному центру, что на Одесской.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Наш Харьков Наш Харьков  ·  14.01.20, 09:46 В Харькове по торговому центру бегал маленький львенок, который 10 минутами ранее сбежал из контактного зоопарка. «В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз “пугать”…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  14.01.20, 11:03 В торгово-развлекательном центре Sun Mall в районе улицы Одесской в Харькове бегал львенок. Об этом сообщает Vgorode.kh и еще ряд местных СМИ.Агрессии к посетителям львенок не проявлял, а лишь ласкался…
Канал 112 Канал 112  ·  14.01.20, 11:23 Из контактного зоопарка в Харькове сбежал львенок, который после побега совершенно свободно разгуливал по торговому центру. Видео с животным очевидцы опубликовали в соцсети Facebook. "В Sun Mall на Одесской…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.20, 13:29 Побег из контактного зоопарка в одном из торговых центров Харькова совершил львенок. Вырвавшись на свободу, животное начало бегать по коридорам. Происшествие произошло в харьковском ТЦ Sun Mall. Там сумел…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  14.01.20, 13:53 В одном из торговых центров Харькова львенок сбежал из контактного зоопарка и разгуливал по ТЦ.
Facenews Facenews  ·  14.01.20, 14:30 Львенок разгуливал по ТЦПроисшествие произошло в харьковском ТЦ Sun Mall. Там сумел выбраться из контактного зоопарка львенок по кличке Симба, передает FaceNews.ua."Путешествие" Симбы сняли на видео очевидцы.…
УНН УНН  ·  14.01.20, 16:00 "В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз "пугать" посетителей выскочил Симба", - подписали видео. На видео, маленький львенок ласково трется о ноги молодых людей и лижет…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.01.20, 17:03 В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 16:00 – в Донецкой области сгорел волонтерский пункт парамедиков "Ангелы Тайры", который находился в районе Широкино. Огонь уничтожил все медикаменты и…
РБК Украина РБК Украина  ·  14.01.20, 17:32 В Харькове львенок забежал в торгово-развлекательный центр Sun Mall по адресу проспект Гагарина, 181 в Основянском районе и ластился к посетителям. Инцидент с визитами диких животных в супермаркеты происходит…
АТН АТН  ·  14.01.20, 17:59 Накануне это видео разошлось по социальным сетям. На нем: львенок свободно прогуливается по торгово-развлекательному центру, что на Одесской.
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