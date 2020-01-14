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По харьковскому ТЦ бегал львенок (11 новостей) «В одном из торговых центров Харькова львенок сбежал из контактного зоопарка и разгуливал по ТЦ»

В Харькове по торговому центру Sun Mall бегал львенок. По словам очевидцев, хищник сбежал из контактного зоопарка, расположенного в данном ТЦ.

Видео инцидента опубликовали в Facebook участники сообщества "ХС Харьков". "В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз "пугать" посетителей выскочил Симба", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, что львенок ластится к прохожим, а те его гладят.

https://www.facebook.com/h.saltovka/videos/2595614303888467/

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Ранее жители Харькова сняли на видео обезьяну, бегающую по супермаркету "АТБ" на улице Одесской. Также "Вести.ua" сообщали, что в Харькове патрульные ловили сбежавших из экопарка обезьян.

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Обновлено в 17:59 Накануне это видео разошлось по социальным сетям. На нем: львенок свободно прогуливается по торгово-развлекательному центру, что на Одесской.