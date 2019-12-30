По Киеву проехал первый праздничный велопарад

В воскресенье, 29 декабря, в Киеве прошел первый праздничный велопарад "Вike2holidays от елки до елки". Об этом сообщает "Вечерний Киев". Около 50 велосипедистов в сказочных костюмах - Санта Клауса, гномов, единорогов и Дедов Морозов проехались от Софийской площади до Подола. Фото Большой Киев - Начинался велопарад с Софийской площади, дальше ехали на Тараса Шевченко, а затем к елке на Контрактовой площади. Многие люди не ездят на велосипеде, потому что нет условий. Но это замкнутый круг - нет условий, нет велосипедистов. С другой стороны разорвать этот круг можно, создав велосипедное движение. Такие мероприятия, как сегодня, делают видимыми велосипедистов даже в праздничные и выходные дни. Зимой ездить на велосипеде труднее, но если снега нет и дороги расчищены, то это вполне реально, - рассказывала Анастасия Балабанова, представитель U-Cycle. Организаторы определили лучший праздничный лук и тюнинг велосипеда к Новому году - победителями конкурса и обладателями подарков стали участники велопарада в образах Елки и Оленя. Фото Большой Киев Фото Большой Киев СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Цифра дня: сколько пассажиров встретят Новый год в поездах Будь в курсе: ранняя диагностика онкозаболеваний в Украине станет бесплатной