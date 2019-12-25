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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 11:28
· Россия · Поезд · Дороги · Пассажирский поезд · Железная дорога
По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд

По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд (10 новостей)

«Поезд ехал из Санкт-Петербурга в Севастополь»

После открытия железной дороги через Керченский пролив, Россия запустила по нему первый поезд. Об этом сообщает ТАСС. Так, сообщается, что запуск состоялся поездом, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь и впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Росс

Обновлено в 11:27 "В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку, такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права",…

Обновлено в 11:28 Пассажирский поезд, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС. Поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав специально замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его. В 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь. Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс осудил открытие Крымского моста и назвал это нарушением суверенитета Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд»
Фото По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд
Фото «Будто из концлагеря состав пришел»: по Крымскому мосту прошел первый поезд
Фото Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив
Фото Из Петербурга в Севастополь: по Крымскому мосту прошел первый поезд
Фото Проезд поезда через Керченский мост: Прокуратура аннексированного Крыма открыла дело
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.12.19, 07:00 Поезд ехал из Санкт-Петербурга в Севастополь
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Факты Факты  ·  25.12.19, 09:09 «Скорый» поезд находился в пути около 40 часов
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Фокус Фокус  ·  25.12.19, 10:59 В оккупированный Севастополь приехал поезд из Санкт-Петербурга, ехавший по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС. Около 02:00 поезд проехал по Крымскому мосту. Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное…
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Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.19, 11:28 Пассажирский поезд, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС. Поезд проехал по мосту…
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