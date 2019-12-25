По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд

После открытия железной дороги через Керченский пролив, Россия запустила по нему первый поезд. Об этом сообщает ТАСС. Так, сообщается, что запуск состоялся поездом, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь и впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Росс

Обновлено в 11:27 "В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку, такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права",…

Обновлено в 11:28 Пассажирский поезд, который двигался по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь впервые пересек Крымский мост, заехав на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС. Поезд проехал по мосту примерно за 20 минут. Состав специально замедлил ход, чтобы пассажиры могли рассмотреть арки моста, а те, кто наблюдал за ходом поезда - сфотографировать и поприветствовать его. В 09:25 по Москве (08.25 по Киеву - Ред.) поезд прибыл в Севастополь. Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс осудил открытие Крымского моста и назвал это нарушением суверенитета Украины.