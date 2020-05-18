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По Крыму будет отдельная платформа, не "Минск" – Резников

По Крыму будет отдельная платформа, не "Минск" – Резников (3 новости)

«Украина будет предлагать международные переговоры по деоккупации Крыма»

Украинская власть намерена инициировать переговоры по возвращению Крыма, однако, это будет делаться не в рамках минских переговоров. Об этом сказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 18 мая.

Говоря о вероятности международных переговоров по Крыму, резников сказал:

"Безусловно, Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами. Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс – это Украина. Это важно", - сказал Резников.

По его словам, переговоры по Крыме будут проходить в другом формате.

"По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агресси...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 14:16 Украина работает над возвращением всех своих территорий, включая Крым, и будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 15:35 Украина будет предлагать международные переговоры по деоккупации Крыма.
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