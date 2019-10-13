По рекомендации Украины ПА НАТО отказалась голосовать за сомнительный доклад о санкциях против стран-агрессоров (7 новостей) «В документе учли внесенные украинской стороной правки»

На Парламентской ассамблеи НАТО 14 октября был принят доклад, в котором Канада предоставила глубокий анализ ситуации на Донбассе, реформ и ситуации со свободой слова.

Об этом сообщил глава украинской делегации в Парламентской Ассамблеи НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев на своей фейсбук-странице.

Сегодня приняли доклад по Украине. В нем наши канадские коллеги сделали основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войне, экономическим реформам, реформам в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова, – говорится в сообщении.

Чернев отметил, что украинская делегация со своей стороны предоставила ряд определенных поправки по терминологии и обновила информацию о статусе дел по реформам в Украине. Все предложения внесены Украинский были учтены.

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При обсуждении Украины поддержали такие страны, как:

Литва;

США;

Грузия;

Турция.

Кроме этого представители украинской делегации внесли важный пункт по напоминание о невыполнении Будапештского меморандума докладу об угрозах распространения ядерного вооружения.

К слову, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО представила сенатор из Канады Джейн Корди. Полный текст доклада можно найти на сайте ПА НАТО.

Ранее парламентская ассамблея НАТО отклонила противоречивый доклад после замечаний делегации Украины.

Обновлено в 04:38 В документе учли внесенные украинской стороной правки.

Обновлено в 06:25 Парламентская ассамблея НАТО в воскресенье, 13 октября, приняла доклад по Украине, подготовленный Канадой. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев в Facebook. "В нем (докладе − ред.) нашими канадскими коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ: российско-украинской войны, экономических реформ, реформ в сфере обороны и безопасности, ситуации со свободой слова", − уточнил Чернев. Он подчеркнул, что украинская делегация предложила правки, которые касались терминологии и ситуации с реформами в Украине, и они были учтены. "За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Так что евроатлантическое сообщество должно об этом узнать", − отметил глава делегации. В ходе обсуждения Украину поддержали Литва, США, Грузия, Турция. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet