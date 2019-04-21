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По состоянию на 15:00 явка в Днепропетровской области в среднем составляет 42%, – Комитет избирателей Украины

По состоянию на 15:00 явка в Днепропетровской области в среднем составляет 42%, – Комитет избирателей Украины (9 новостей)

«Самая высокая явка фиксируется в восточных регионах Украины (29,7%) и самая низкая - в западных (18,4%)»

Явка избирателей во время второго тура выборов президента выше, чем во время первого тура. По этом сообщили в Центризбиркоме, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в 13:00 в ЦИК есть информация, что зафиксированная на 11:00 утренняя явка во время первого тура составляет уже 18,6%.

Отметим, что в комментарии РБК-Украина секретарь ЦИК Наталья Бернацкая сообщила, что явка избирателей должна вырасти на участках во второй половине дня из-за того, что украинцы начали день в церкви. По ее словам, в ЦИК прогнозируют высокую явку во время второго тура выборов. Однако по состоянию на 13:00, до сих пор наблюдается низкая явка в западных областях.

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По состоянию на 13:03, проголосовали 18,05% избирателей в 195 округах. В свою очередь, со стороны Комитета избирателей Украины сообщается, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель. Причина в небольшом размере бюллетеня.

В частности, добавим, что Комитет избирателей Украины сообщил о незаконной агитации в социальных сетях и на носителях внешней рекламы в день голосования на выборах президента Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «По состоянию на 15:00 явка в Днепропетровской области в среднем составляет 42%, – Комитет избирателей Украины»
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Униан Униан  ·  21.04.19, 14:51 Самая высокая явка фиксируется в восточных регионах Украины (29,7%) и самая низкая - в западных (18,4%).
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