По Украине сегодня от 8° мороза до 5° тепла (4 новости) «В Украине в пятницу, 27 декабря, ожидается местами снежная погода, местами - дождь. Температура воздуха в течение суток будет колебаться…»

В эти выходные в Украине пасмурная погода. В субботу дождь с мокрым снегом по всей стране, а в воскресенье лишь в некоторых областях заснежит. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 28 декабря, ливни и мокрый снег на западе и просто мокрый снег в других регионах. Ветер умеренный, юго-западный.

Средняя температура воздуха на западе днем и ночью составит -3…+1. На севере и в центре температура в течение суток тоже не сильно будет колебаться – в пределах 0…+2.

В восточных областях днем воздух будет прогреваться до +2…+4, а ночью до 0…+2. На юге днем от +2 до +5, а ночью от 0 до +3.

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В столице в этот день мокрый снег. Температура в течении суток будет держаться стабильно, в пределах 0…+2.

В воскресенье, 29 декабря, температура воздуха снизится. Однако почти не будет осадков. Только во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается снег. Ветер умеренный, северо-восточный.

В западных регионах температура днем и ночью будет держаться в пределах -2…-4. На севере, с такими же незначительными колебаниями, этот показатель составит -1…-3.

На востоке Украины днем амплитуда температуры воздуха будет колебаться от -1 до +3, а ночью от -3 до 0. В центральных регионах ночью и днем -3…0. На юге днем температура составит от +2 до +5, а ночью от -2 до +2.

В Киеве средняя суточная температура будет держаться в пределах -1…-3. Днем осадков не ожидается, однако погода будет пасмурной. Ночью возможен снег.