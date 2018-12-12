Победа или Лига Европы: анонс матча Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" (5 новостей) ««Горнякам» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужен только победный результат»

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 11 декабря.

Шахтер – Лион

Лион прибыл в Киев на матч Лиги чемпионов против Шахтера с определенными потерями – против "горняков" не сыграют лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов Максвелл Корне и еще 3 игрока. А вот у Шахтера ситуация лучше – Марлос, Тайсон и Ракицкий готовы к игре.

Паулу Фонсека и Бруно Женезио пообщались с журналистами на традиционной предматчевой пресс-конференции. Кроме того, тренер Шахтера поблагодарил Динамо и Игоря Суркиса за разрешение провести поединок на НСК Олимпийский.

Лига чемпионов

Завершился групповой турнир Лиги чемпионов в группах A, B, C и D. Топ-поединком дня был матч группы C в Англии, в котором Ливерпуль победил Наполи и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянцы будут играть в Лиге Европы. В этой же группе ПСЖ на выезде одолел Црвену Звезду и вышел в плей-офф с первого места.

В группе А Боруссия Д победила Монако и финишировала первой в квартете после осечки Атлетико в поединке с Брюгге. В группе B Тоттенхэм вырвал ничью у Барселоны на последних минутах игры и вышел в плей-офф. Интер, не сумевший обыграть ПСВ, продолжит выступления в Лиге Европы.

В матчах группы D Шальке победил Локомотив, а Порту одолел Галатасарай. Евгений Коноплянка провел на поле весь матч и получил одну из самых высоких оценок.

Другие топ-события

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