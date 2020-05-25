Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске пройдет с 13 по 21 июля несмотря на COVID-19. Украину на песенном конкурсе в Беларуси будет представлять победительница 10 сезона шоу "X-фактор" Элина Иващенко.
Как пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на слова руководителя национального отбора Влада Багинского, впервые представителя от Украины выбирали дистанционно.
Он отметил, что в этом году отбор проходил несколько нестандартно. Члены жюри просматривали заявки участников, которые они прислали на почту.
"В этом году их поступило более 60", – отметил Влад Багинский.
То есть, каждый из членов жюри просматривал полученные материалы самостоятельно. Затем заполненные анкеты были направлены в украинский оргкомитет "Славянского базара-2020". Как стало известно, именно Элина Иващенко победила в национальном отборе с наибольшей суммой баллов.
Элина Иващенко: факты из биографии
Видео выступления Елены Иващенко в полуфинале Нацотбора на Евровидение:
Что известно о фестивале "Славянский базар"
Международный фестиваль искусств "Славянский базар" с 1992 года ежегодно проводится в белорусском городе Витебск. На протяжении всей истории конкурса представители Украины 6 раз одерживали победу. Среди них Александр Пономарев, Руслана, Наталья Могилевская и другие.
Вне конкурса на сцене фестиваля в 2020 году выступит Тина Кароль с сольной программой. Также в концерте примут участие украинские исполнители: Наталья Бучинская, Николай Гнатюк, группа "Авиатор", Влад Сытник.