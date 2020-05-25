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Победительница Х-Фактора едет на Славянский Базар 2020

Победительница Х-Фактора едет на Славянский Базар 2020 (4 новости и 1 видео)

«В Украине выбрали представителей для участия в конкурсе  международного фестиваля Славянский базар 2020. В этом году он пройдёт в Витебске …»

Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске пройдет с 13 по 21 июля несмотря на COVID-19. Украину на песенном конкурсе в Беларуси будет представлять победительница 10 сезона шоу "X-фактор" Элина Иващенко.

Как пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на слова руководителя национального отбора Влада Багинского, впервые представителя от Украины выбирали дистанционно.

Он отметил, что в этом году отбор проходил несколько нестандартно. Члены жюри просматривали заявки участников, которые они прислали на почту.

"В этом году их поступило более 60", – отметил Влад Багинский.

То есть, каждый из членов жюри просматривал полученные материалы самостоятельно. Затем заполненные анкеты были направлены в украинский оргкомитет "Славянского базара-2020". Как стало известно, именно Элина Иващенко победила в национальном отборе с наибольшей суммой баллов.

Элина Иващенко: факты из биографии

  • В достижении Элины Иващенко победы на различных певческих конкурсах. В частности, она получила гран-при на Всеукраинском фестивале "Черноморские игры-2018".

  • В 2016 году 17-летняя Элина Иващенко победила в проекте "Голос.Дети-2016" на телеканале 1+1. Тогда ее тренером была певица Тина Кароль.

  • После этого она решила продолжить идти дальше в музыкальной карьере. Поэтому девушка приняла участие в десятом сезоне вокального шоу "Х-фактор". Ее наставником стал музыкальный продюсер Игорь Кондратюк, и именно в его команде она одержала победу.

  • Также Элина Иващенко выступила как конкурсантка во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020. Однако в финал ей не удалось попасть.

    • Видео выступления Елены Иващенко в полуфинале Нацотбора на Евровидение:

    Что известно о фестивале "Славянский базар"

    Международный фестиваль искусств "Славянский базар" с 1992 года ежегодно проводится в белорусском городе Витебск. На протяжении всей истории конкурса представители Украины 6 раз одерживали победу. Среди них Александр Пономарев, Руслана, Наталья Могилевская и другие.

    Вне конкурса на сцене фестиваля в 2020 году выступит Тина Кароль с сольной программой. Также в концерте примут участие украинские исполнители: Наталья Бучинская, Николай Гнатюк, группа "Авиатор", Влад Сытник.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Победительница Х-Фактора едет на Славянский Базар 2020»
    Фото Победительница Х-Фактора 10 Элина Иващенко представит Украину на Славянском базаре
    Фото Победительница Х-Фактора едет на Славянский Базар 2020
    Фото Победительница "Х-Фактора-10" представит Украину на "Славянском базаре"
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