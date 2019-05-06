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Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево

Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево (4 новости)

«Все ее соседи числятся в списке погибших»

Девять человек, пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", остаются в больницах Москвы. Об этом говорится в сюжете ТСН. В больницу имени Склифосовского доставили членов экипажа этого рейса: двух пилотов и борт проводницу. Также в этом лечебном учреждении находится Татьяна Белик, которая предположительно является гражданкой Украины. Сейчас эту информацию проверяют наши дипломаты и еще официально не подтвердили. Здешние врачи четко говорят, что потерпевшая - украинка. Ее состояние прокомментировала руководительница российского Минздрава. "В институте Склифосовского 4-ро пациентов. Одна тяжелая пациентка 50 лет с политравмой, с термоингаляционной травмой, то есть, с ожогом верхних дыхательных путей... ожоги пламенем не более 15 процентов относительно поверхности", - сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Стало известно, что Татьяна сидела в двенадцатом ряду фактически в середине самолета. Те, кто были рядом и дальше - в списке погибших. Татьяна выжила действительно чудом, возможно потому, что ее кресло было возле прохода и она успела в последний момент покинуть самолет. После такой страшной аварии представители российской власти обещают помочь пострадавшим. С теми, кто не получил травм, сейчас работают психологи. Ранее выжившие члены экипажа при трагедии в Шереметьево рассказали подробности ЧП.

ФОТО К НОВОСТИ: «Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево»
Фото Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево
Фото Украинка, пострадавшая в "Шереметьево", сидела в центре самолета и чудом спаслась
Фото Выжила чудом: Стало известно о состоянии украинки, пострадавшей в трагедии в «Шереметьево»
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Подробности Подробности  ·  06.05.19, 14:37 По данным других источников, причиной возврата самолета в аэропорт мог стать удар молнии
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 16:51 Бывшая жительница Днепра, которая уже несколько лет работает в Мурманске, рассказала, как чудом избежала гибели в российском аэропорту Шереметьево, где сгорел пассажирский самолет. Об этом она сообщила…
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 17:49 Все ее соседи числятся в списке погибших.
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