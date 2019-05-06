Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево

Девять человек, пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", остаются в больницах Москвы. Об этом говорится в сюжете ТСН. В больницу имени Склифосовского доставили членов экипажа этого рейса: двух пилотов и борт проводницу. Также в этом лечебном учреждении находится Татьяна Белик, которая предположительно является гражданкой Украины. Сейчас эту информацию проверяют наши дипломаты и еще официально не подтвердили. Здешние врачи четко говорят, что потерпевшая - украинка. Ее состояние прокомментировала руководительница российского Минздрава. "В институте Склифосовского 4-ро пациентов. Одна тяжелая пациентка 50 лет с политравмой, с термоингаляционной травмой, то есть, с ожогом верхних дыхательных путей... ожоги пламенем не более 15 процентов относительно поверхности", - сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Стало известно, что Татьяна сидела в двенадцатом ряду фактически в середине самолета. Те, кто были рядом и дальше - в списке погибших. Татьяна выжила действительно чудом, возможно потому, что ее кресло было возле прохода и она успела в последний момент покинуть самолет. После такой страшной аварии представители российской власти обещают помочь пострадавшим. С теми, кто не получил травм, сейчас работают психологи. Ранее выжившие члены экипажа при трагедии в Шереметьево рассказали подробности ЧП.