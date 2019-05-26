Поцелуи, Турция и личный самолёт: Потап и Каменских показали, как проводят медовый месяц (7 новостей) «Супруги наслаждаются совместным отдыхом»

Украинский продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских улетели на медовый месяц в Турцию на частном самолете,.

В субботу утром Настя поделилась в Insagram снимком на фоне небольшого частного самолета.

Фото: instagram.com/kamenskux

А потом показала, как вместе с мужем наслаждается трапезой в его салоне.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT

Кампанию молодоженам составили близкие друзья – дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и основатель креативного event-агентства GG Project Людмила Голубицкая.

Настя активно публикует Stories и даже успела отметить отель, в котором остановились молодожены. Так стало известно, что они отдыхают в Анталии (Турция) в пятизвездочном Maxx Royal Kemer Resort.

При заезде пару приветствовали сладким сюрпризом – тортом с надписью "Honeymoon".

В распоряжении гостей отеля Maxx Royal Kemer Resort частный пляж, теннисный корт, ночной клуб и комната для игр. Сотрудники организуют развлекательные мероприятия. На территории и в окрестностях можно покататься на каноэ и посетить аквапарк.

Как ранее писал Фокус:

23 мая в Киеве прошла свадьба Потапа и Насти Каменских. Первые фото и видео со свадьбы начали появляться сразу после церемонии. Одну из первых фотографий запостил в Instagram телеведущий Юрий Горбунов. Также во время празднецтва молодожены перепели свой первый хит, изменив слова на "Мы – пара, как ты ни крути".

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