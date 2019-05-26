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Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 16:30
Поцелуи, Турция и личный самолёт: Потап и Каменских показали, как проводят медовый месяц

Поцелуи, Турция и личный самолёт: Потап и Каменских показали, как проводят медовый месяц (7 новостей)

«Супруги наслаждаются совместным отдыхом»

Украинский продюсер и рэпер Потап и певица Настя Каменских улетели на медовый месяц в Турцию на частном самолете,.

В субботу утром Настя поделилась в Insagram снимком на фоне небольшого частного самолета.

Фото: instagram.com/kamenskux

А потом показала, как вместе с мужем наслаждается трапезой в его салоне.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram #honeymoon @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 25 Май 2019 в 2:37 PDT

Кампанию молодоженам составили близкие друзья – дизайнер Аня Андрийчук-Завгородняя и основатель креативного event-агентства GG Project Людмила Голубицкая.

Настя активно публикует Stories и даже успела отметить отель, в котором остановились молодожены. Так стало известно, что они отдыхают в Анталии (Турция) в пятизвездочном Maxx Royal Kemer Resort.

При заезде пару приветствовали сладким сюрпризом – тортом с надписью "Honeymoon".

В распоряжении гостей отеля Maxx Royal Kemer Resort частный пляж, теннисный корт, ночной клуб и комната для игр. Сотрудники организуют развлекательные мероприятия. На территории и в окрестностях можно покататься на каноэ и посетить аквапарк.

Как ранее писал Фокус:

23 мая в Киеве прошла свадьба Потапа и Насти Каменских. Первые фото и видео со свадьбы начали появляться сразу после церемонии. Одну из первых фотографий запостил в Instagram телеведущий Юрий Горбунов. Также во время празднецтва молодожены перепели свой первый хит, изменив слова на "Мы – пара, как ты ни крути".

Обновлено в 13:21 Самая резонансная пара украинского шоу-бизнеса Настя Каменских (NK)и Алексей Потапенко (Потап) отправилась в медовый месяц после празднования пышной свадьбы. Об этом сообщает «Обозреватель». Так, для первого супружеского отпуска Потап и Каменских выбрали популярный курорт в Турции, город Кемер. Как свидетельствуют их записи в Stories на…

Обновлено в 16:30 Когда вспыхнула искра в отношения Каменских и Потапа: история в мельчайших деталях13 лет назад их первая совместная песня ворвалась в шоу-бизнес.

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Главред Главред  ·  26.05.19, 10:04 Потап и Настя Каменских отправились в Турцию / instagram.com/realpotap Новоиспеченные муж и жена украинская певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко (Потап) отправились...
ТСН ТСН  ·  26.05.19, 12:05 Супруги наслаждаются совместным отдыхом.
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Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.19, 12:28 Новоиспеченные супруги Потапа и Насти Каменских, которое сразу после свадьбы отправились в медовый месяц, показало, как они его проводят. В своих микроблогах муж и жена поделилось снимками и видео со…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.19, 13:21 Самая резонансная пара украинского шоу-бизнеса Настя Каменских (NK)и Алексей Потапенко (Потап) отправилась в медовый месяц после празднования пышной свадьбы. Об этом сообщает «Обозреватель». Так, для…
Facenews Facenews  ·  26.05.19, 16:30 Когда вспыхнула искра в отношения Каменских и Потапа: история в мельчайших деталях13 лет назад их первая совместная песня ворвалась в шоу-бизнес. Никто даже не мог прогнозировать, что эта парочка станет…
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