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Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения

Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения (7 новостей)

«Нафтогаз призывает Кабинет Министров снизить цену на газ для населения до рыночной с первого мая 2019 года»

НАК "Нафтогаз Украины" просит Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"9 апреля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО), которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него", - указали в НАК.

На данный момент, как сообщили в "Нафтогазе", для НАК являются обязательными к исполнению требования правительственного постановления №867, утверждающего ПСО.

Настоящее Положение, в частности, определяет, что цена "Нафтогаза" на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 года поднимается на 15% - до уровня 7184,8 грн за 1000 куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение).

"При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за тыс. куб. м с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров", - отметили в "Нафтогазе" .

Принятое правительством в апреле постановление №293, как подчеркнули в НАК, "не освобождает "Нафтогаз" от обязательства выполнять действующее постановление №867, учитывая нормы прямого действия статей 8 и 19 Конституции Украины". "Оно также не налагает на "Нафтогаз" новые специальные обязанности и не отменяет действующее Положение о ПСО", - добавили в компании.

"Нафтогаз" неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить постановление №867 или привести установленную ею цену до уровня рыночной. Без такого решения Кабинета министров "Нафтогаз" не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который она поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие Положения о ПСО. Нарушение этого Положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение Лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения", - отметили в НАК.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цены на газ для населения выросли на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. В Минсоцполитики допускают очередное повышение цены на газ с 1 мая. Речь может идти о повышении на 15%.

ФОТО К НОВОСТИ: «Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения»
Фото "Нафтогаз" просит Кабмин отметить ПСО для снижения цены газа для населения
Фото Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения
Фото Нафтогаз просит Кабмин снизить цену на газ для населения до рыночной
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РБК Украина РБК Украина  ·  17.04.19, 11:37 НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Кабинет министров с просьбой отменить Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) или внести в него изменения, поскольку документ требует повышения цены на…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  17.04.19, 11:58 Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит Кабинет Министров снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.04.19, 13:47 Нафтогаз призывает Кабинет Министров снизить цену на газ для населения до рыночной с первого мая 2019 года.
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