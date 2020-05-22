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Почему руководство УАФ так лихорадит из-за продления работы следственной комиссии ВР? Павелко ведь уверен в своей невиновности

Почему руководство УАФ так лихорадит из-за продления работы следственной комиссии ВР? Павелко ведь уверен в своей невиновности (3 новости)

«Что произошло в УАФ?Почему три обладателя Золотого мяча вдруг обратились к Верховной Раде с открытым письмом, в котором выражают озабоченность…»

Вместо того, чтобы способствовать установлению истины, вчерашние соратники главы УАФ Андрея Павелко саботируют участие в работе временной следственной комиссии Верховной Рады, отметил спортивный журналист Сергей Васильев.Что произошло в УАФ?

Почему три обладателя Золотого мяча вдруг обратились к Верховной Раде с открытым письмом, в котором выражают озабоченность возможностью продления работы временной следственной комиссии парламента по "делу Павелко"?

"Мы искренне надеялись, что полгода достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме, пишут они. Однако, в течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме. Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых ма...

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Канал 112 Канал 112  ·  22.05.20, 22:24 Что произошло в УАФ?Почему три обладателя "Золотого мяча" вдруг обратились к Верховной Раде с открытым письмом, в котором выражают озабоченность возможностью продления работы временной следственной комиссии…
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