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Почему в Украине товары IKEA стоят дороже, чем в соседних странах

Почему в Украине товары IKEA стоят дороже, чем в соседних странах (4 новости)

«Сейчас компания работает над тем, чтобы предложить более низкие цены»

Конечные цены на товары, предложенные на момент запуска онлайн-магазина IKEA в Украине, обусловлены следующими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валюты, транспортными затратами, текущими рыночными условиями и прочим.

Так в пресс-службе компании объяснили в комментарии The Page цены, которые выше, чем у стран-соседей. «Мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги», — отметили в IKEA. Стоит заметить, что на польском сайте IKEA матрас «Ховог» стоит почти 5,7 тыс. грн (в эквиваленте), на российском — 3,6 тыс. грн, а в Украине — 6,5 тыс. грн. Такая же ситуация и с диваном «Фрихетен». В Польше он стоит почти 9,5 тыс. грн, в России — 8 тыс. грн, а украинцам он обойдется в 11 тыс. грн. Стоит также отметить, что цены на небольшие товары (декор и прочее) не очень отличаются. Справка Finance.ua: Впервые IKEA объявила о намерении выйти на украинский рынок в конце 2017 года. Сначала первый магазин в...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 09:15 Сейчас компания работает над тем, чтобы предложить более низкие цены
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 11:20 Конечные цены на товары, предлагаемые на момент запуска онлайн-магазина IKEA в Украине, обусловлены несколькими факторами, среди которых, в частности, объемы, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.20, 11:51 В украинском интернет-магазине IKEA цены выше, чем в других через объемы, импортные пошлины, колебания валюты и транспортные расходы. В компании отметили, что на конечные цены на товары влияют текущие…
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