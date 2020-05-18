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Почти миллион компенсации за жилье: еще одному экс-нардепу сообщили о подозрении

Почти миллион компенсации за жилье: еще одному экс-нардепу сообщили о подозрении (3 новости)

«Бывшему нардепу 8 созыва сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье. По данным правоохранителей, экс-нардеп присвоил 937 тыс.…»

Детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении более 937 тыс. грн компенсации за аренду жилья. Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП «Гостиничный комплекс «Киев», на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено более 937 тыс. грн с ноября 2014 по август 2019 года. Указанный экс-нардеп имеет статус подозреваемого и по делу, расследуемому НАБУ и САП, по факту завладения 20 млн долл. США АО «Ощадбанк».

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

По данным Украинской правды, речь идет о бывшем народном депутате Станиславе Березкине, который был членом депутатских групп «Воля народа» и «Партия «Возрождение».

Ранее политик отвергал свою причастность к хищениям средств «Ощадбанка».

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УНН УНН  ·  18.05.20, 14:53 Еще одному народному депутату предыдущего созыва - Станиславу Березкину - сообщено о подозрении в незаконном получении более 937 тыс. грн компенсации за аренду жилья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на…
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 15:12 Бывшему нардепу 8 созыва сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье. По данным правоохранителей, экс-нардеп присвоил 937 тыс. гривен.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу…
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