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Почти на 10 млрд меньше, чем в апреле: ПФУ завершил финансирование пенсий за май (3 новости) «В то время как министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут…»

Пенсионный фонд Украины 25 мая 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным пресс-службы, с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 38,7 млрд грн.

Эта сумма меньше, чем в апреле (46,7 млрд грн), когда пенсионеры получили разовую помощь по 1000 грн, на что было направлено 9,9 млрд грн.

Однако выплаты в мае больше, чем в марте (36,04 млрд грн).

В Пенсионном фонде напомнили, что финансирование пенсий за июнь 2020 года начнется 2 июня.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 1 апреля одобрил постановление, которое предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.