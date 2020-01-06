  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка
Происшествия
Телеграф Телеграф · · Обновлено в 10:36
· Область · Водитель · Подросток · Пьяный водитель
Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка

Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка (5 новостей)

«Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП с гибелью ребенка в Черкасской области»

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

Обновлено в 10:26 Другой ребенок пострадал, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого в совершении ДТП.

Обновлено в 10:36 Указано, что по факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  06.01.20, 08:43 В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прес-службу…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.01.20, 08:54 Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП с гибелью ребенка в Черкасской области.
Канал 112 Канал 112  ·  06.01.20, 10:26 В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщается на сайте полиции области. Другой ребенок…
УНН УНН  ·  06.01.20, 10:36 В Черкасской области водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух малолетних детей, в результате чего один ребенок погиб, а другой был доставлен в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб, второй тяжело ранен

В районе Золотого украинские военные подорвались на мине. Один погиб,…
На трассе &quot;Киев-Чоп&quot; трагически погиб ребенок

На трассе "Киев-Чоп" трагически погиб ребенок
Полиция задержала жителя Харьковской области, который &quot;заминировал&quot; ж/д вокзал в Полтаве

Полиция задержала жителя Харьковской области, который "заминировал" ж/д вокзал в…
В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек

В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь…
В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся, а пьяный водитель лег отдохнуть

В Киеве Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki и перевернулся, а…
В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб

В Черниговской области автомобиль упал в реку, водитель погиб
Тепловоз пассажирского поезда &quot;Харьков-Херсон&quot; загорелся на ходу. ФОТОрепортаж

Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу. ФОТОрепортаж
На полигоне &quot;Широкий лан&quot; произошел пожар, военный получил ожоги

На полигоне "Широкий лан" произошел пожар, военный получил ожоги
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Южно-Украинской АЭС включили третий энергоблок

На Южно-Украинской АЭС включили третий энергоблок
Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды
Трансферная сага завершена: Сидиклей уходит из Динамо

Трансферная сага завершена: Сидиклей уходит из Динамо
Украинец Михайлюк провел четвертый подряд результативный матч в НБА

Украинец Михайлюк провел четвертый подряд результативный матч в НБА
До України прийшов сніг – вже є перші кучугури

До України прийшов сніг – вже є перші кучугури
Рабочая поездка: Оля Полякова поделилась снимками с Майами

Рабочая поездка: Оля Полякова поделилась снимками с Майами
В Черкасской области пьяный водитель сбил насмерть ребенка

В Черкасской области пьяный водитель сбил насмерть ребенка
У місті на Полтавщині загорівся «Хюндай»

У місті на Полтавщині загорівся «Хюндай»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.