Под Черкассами пьяный водитель сбил на смерть ребенка (5 новостей) «Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП с гибелью ребенка в Черкасской области»

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей, в результате чего один из них погиб.

Обновлено в 10:26 Другой ребенок пострадал, сейчас он находится в больнице. Отмечается, что полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого в совершении ДТП.

Обновлено в 10:36 Указано, что по факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.