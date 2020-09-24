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Под Харьковом горела "скорая помощь" (3 новости) «В поселке Покотиловка Харьковского района на улице Сковороды накануне вечером, 23 сентября, загорелся автомобиль скорой помощи»

Под Харьковом вечером в среду, 23 сентября, загорелось авто "скорой помощи". Спасатели в течение часа тушили пожар, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Покотиловка, на улице Сковороды.

В 20:50 к спасателям обратились медики и рассказали о ЧП. Возгорание произошло в аккумуляторе, после чего пламя распространилось на площадь около десяти квадратных метров. Бригада скорой помощи сразу покинула машину, пациента в ней не было.

В 21:07 бойцы ГСЧС сумели локализовать пожар, а в 21:45 - полностью его ликвидировать.

В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, причиной ЧП стала техническая неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелось авто, никто не пострадал.

А в июне в Никополе сгорело авто с человеком. Автомобиль загорелся еще на ходу, а в его салоне пожарные обнаружили тело мужчины.

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