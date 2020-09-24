  1. Главная
  2. Новости
  3. Под Харьковом горела "скорая помощь"
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Поселок · Пресс-служба · Пожар · Спасатели
Под Харьковом горела "скорая помощь"

Под Харьковом горела "скорая помощь" (3 новости)

«В поселке Покотиловка Харьковского района на улице Сковороды накануне вечером, 23 сентября, загорелся автомобиль скорой помощи»

Под Харьковом вечером в среду, 23 сентября, загорелось авто "скорой помощи". Спасатели в течение часа тушили пожар, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Покотиловка, на улице Сковороды.

В 20:50 к спасателям обратились медики и рассказали о ЧП. Возгорание произошло в аккумуляторе, после чего пламя распространилось на площадь около десяти квадратных метров. Бригада скорой помощи сразу покинула машину, пациента в ней не было.

В 21:07 бойцы ГСЧС сумели локализовать пожар, а в 21:45 - полностью его ликвидировать.

В результате случившегося никто не пострадал. По предварительной информации, причиной ЧП стала техническая неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелось авто, никто не пострадал.

А в июне в Никополе сгорело авто с человеком. Автомобиль загорелся еще на ходу, а в его салоне пожарные обнаружили тело мужчины. 

Новости от Ко...

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Харьковом горела "скорая помощь"»
Фото Под Харьковом горела "скорая помощь"
Фото Под Харьковом горело авто «скорой помощи»
Фото В Покотиловке загорелся автомобиль скорой помощи
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  24.09.20, 13:24 Под Харьковом вечером в среду, 23 сентября, загорелось авто "скорой помощи". Спасатели в течение часа тушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС. Отмечается, что инцидент…
АТН АТН  ·  24.09.20, 13:45 В поселке Покотиловка Харьковского района на улице Сковороды накануне вечером, 23 сентября, загорелся автомобиль скорой помощи.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками

Израильтяне поддержали арабскую бизнесвумен, бойкотируемую соплеменниками
Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке» и «Августовская дева»

Десяточка интригующих фильмов Одесского международного кинофестиваля: «Номера», «Ужин в Америке»…
Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный курорт 90 лет назад

Забитые базары и гуцулы с сигаретами - каким был популярный…
В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус

В аэропорту Хельсинки начали работать собаки способные обнаружить коронавирус
Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и &quot;тролила&quot; Кличко

Верещук в Tik-Tok бросалась обувью и "тролила" Кличко
Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на копателей янтаря (видео)

Похоже на кадры из боевика: под Ровно устроили облаву на…
В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»

В Донецкой области откроют КПВВ «Еленовка»
В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два магазина

В Одессе задержали иностранца, который ограбил прохожего и обокрал два…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.