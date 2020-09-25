Под Харьковом упал и загорелся самолет (видео) (6 новостей) «Вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области упал и загорелся самолет, сообщило Общественное.Новость дополняется.. ..»

В Чугуеве Харьковской обл. около 20.45 упал военный самолет АН-26.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы", - сказал собеседник Depo.Харьков из Министерства обороны Украины.

Источник сообщил, что на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

Информации о пострадавших нет. На место вылетает поисковая группа на вертолете.

Информацию "5 каналу" подтвердили в областном ДСНС.

"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщил помощник начальника ГУДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.

На Сумщине упал легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". Пилот погиб, передает УДСНС в Сумской области. На место падения самолета прибыла мобильно-оперативная группа Управления ДСНС Украины в Сумской области.