Под Харьковом упал и загорелся самолет (видео)

В Чугуеве Харьковской обл. около 20.45 упал военный самолет АН-26.
"Он далеко от аэродрома, возле трассы", - сказал собеседник Depo.Харьков из Министерства обороны Украины.
Источник сообщил, что на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.
Информации о пострадавших нет. На место вылетает поисковая группа на вертолете.
Информацию "5 каналу" подтвердили в областном ДСНС.
"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщил помощник начальника ГУДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.
На Сумщине упал легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". Пилот погиб, передает УДСНС в Сумской области. На место падения самолета прибыла мобильно-оперативная группа Управления ДСНС Украины в Сумской области.