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Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов (5 новостей) «По состоянию на 7:00 утра 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военных складов вблизи Ични Черниговской области значительно…»

В Черниговской области, по состоянию на 7:00 11 октября, интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

"Пожарной авиацией ГСЧС обеспечено тушение отдельных очагов пожара на технической территории арсенала, самолетами Ан-32П с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн). Пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС осуществляется заправка водой пожарных танков Минобороны", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что пиротехнические подразделения ГСЧС приступили к очистке 16-ти километровой зоны прилегающей к арсеналу. Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмирянка. Обеспечено реагирования на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпасы.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.