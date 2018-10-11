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Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов

Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов (5 новостей)

«По состоянию на 7:00 утра 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военных складов вблизи Ични Черниговской области значительно…»

В Черниговской области, по состоянию на 7:00 11 октября, интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

"Пожарной авиацией ГСЧС обеспечено тушение отдельных очагов пожара на технической территории арсенала, самолетами Ан-32П с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн). Пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС осуществляется заправка водой пожарных танков Минобороны", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что пиротехнические подразделения ГСЧС приступили к очистке 16-ти километровой зоны прилегающей к арсеналу. Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмирянка. Обеспечено реагирования на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпасы.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов»
Фото В Черниговской обл. значительно снизилась интенсивность взрывов на складе боеприпасов
Фото Ситуация на военных складах под Ичней: интенсивность взрывов значительно уменьшилась
Фото Под Ичней уменьшилась интенсивность взрывов
Фото ГСЧС: ликвидация ЧП на артскладах под Ичней продолжается, интенсивность взрывов значительно снизилась
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.18, 09:44 По состоянию на 8:30 минут четверга интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  11.10.18, 10:21 Интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась по состоянию на утро 11 октября, - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины
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