Под Киевом автомобиль столкнулся с деревом, погибли три человека (6 новостей) «Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и влетел в дерево»

Сегодня, 17 мая, в Бородянском районе Киевской области легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате столкновения три человека погибли и еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Уркаїна со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, Спасатели провели деблокирование трех погибших граждан из покореженной машины с помощью аварийно-спасательного оборудования. Также они обесточили аккумуляторную батарею, для устранения угрозы возгорания автомобиля.

Как отмечается, в ДТП погибли водитель и двое пассажиров 1996 и 1997 годов рождения. Кроме того, получили травмы две пассажирки 1997 и 1996 годов рождения. С места происшествия их немедленно направили в Бородянскую центральную больницу.

На данный момент устанавливается причина ДТП.

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