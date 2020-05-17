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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:51
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Под Киевом автомобиль столкнулся с деревом, погибли три человека

Под Киевом автомобиль столкнулся с деревом, погибли три человека (6 новостей)

«Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и влетел в дерево»

Сегодня, 17 мая, в Бородянском районе Киевской области легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате столкновения три человека погибли и еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Уркаїна со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, Спасатели провели деблокирование трех погибших граждан из покореженной машины с помощью аварийно-спасательного оборудования. Также они обесточили аккумуляторную батарею, для устранения угрозы возгорания автомобиля.

Как отмечается, в ДТП погибли водитель и двое пассажиров 1996 и 1997 годов рождения. Кроме того, получили травмы две пассажирки 1997 и 1996 годов рождения. С места происшествия их немедленно направили в Бородянскую центральную больницу.

На данный момент устанавливается причина ДТП.

Обновлено в 18:43 "17 мая в 3:29 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Пороскотень на участке дороги Клавдиево - Гавронщина. На место происшествия был направлен дежурный караул 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка", - говорится в сообщении…

Обновлено в 18:51 В ночь на воскресенье, 17 мая, в селе Пороскотень Киевской области трагические погибли трое молодых людей, есть пострадавшие. Три человека погибли в результате ДТП – автомобиль ВАЗ, в котором...

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Киевом автомобиль столкнулся с деревом, погибли три человека»
Фото Под Киевом автомобиль столкнулся с деревом, погибли три человека
Фото В ДТП под Киевом погибли три человека
Фото На Киевщине трагически погибли трое молодых людей
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Гордон Гордон  ·  17.05.20, 16:33 Утром 17 мая в районе села Пороскотень (Киевская область) автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате аварии погибли три человека, еще двое получили травмы.В результате ДТП в районе села Пороскотень…
ForUm ForUm  ·  17.05.20, 17:20 В Киевской области в селе Пороскотень в результате столкновения ВАЗа с деревом погибли три человека.Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.ДТП произошло в ночь…
MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 18:22 Водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и влетел в дерево.
Канал 112 Канал 112  ·  17.05.20, 18:43 В ночь на воскресенье, 17 мая, в Бородянском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. "17 мая…
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Главред Главред  ·  17.05.20, 18:51 В ночь на воскресенье, 17 мая, в селе Пороскотень Киевской области трагические погибли трое молодых людей, есть пострадавшие. Три человека погибли в результате ДТП – автомобиль ВАЗ, в котором...
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