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Под Киевом маршрутка с пассажирами влетела в грузовик, есть погибший

Под Киевом маршрутка с пассажирами влетела в грузовик, есть погибший (4 новости)

«Водитель маршрутки задержан»

Под Киевом на Гостомельской трассе маршрутка с пассажирами въехала в грузовик. От полученных травм один человек умер в карете "скорой", еще по меньшей мере трое – травмированы.

Об этом сообщает сообщество "Киев оперативный".

Маршрутный автобус въехал в прицеп грузовика. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами, есть черепно-мозговые, у одного из пассажиров от удара выпало глазное яблоко, также пострадал подросток.

На месте работает полиция, врачи скорой и спасатели ГСЧС. Количество пострадавших в ДТП устанавливается. Наблюдается серьезный затор в обе стороны, – говорится в заметке.

Один человек погиб, сообщила пресс-служба Нацполиции.

"В результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика один человек умер в карете скорой помощи, еще трое человек получили телесные повреждения", – отметили правоохранители.

Фото ДТП

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают механизм аварии. На месте работают патрульные и следователи полиции Киева. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  12.12.18, 08:20 Неподалеку от Гостомеля маршрутка с двумя десятками пассажиров врезалась в грузовик. Как сообщает ТСН, инцидент произошел поздно вечером 11 декабря на Гостомельской трассе. По информации, водитель автобуса…
Телеграф Телеграф  ·  12.12.18, 10:37 Неподалеку от Гостомеля маршрутка с двумя десятками пассажиров врезалась в грузовик, в результате ДТП погиб один человек.
Факты Факты  ·  12.12.18, 12:22 Водитель маршрутки задержан
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