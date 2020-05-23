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Под Киевом подросток ночью застрелил мужчину: подробности и фото

Под Киевом подросток ночью застрелил мужчину: подробности и фото (4 новости)

«Инцидент произошел в Вышгороде в ночь на 23 мая»

На Киевщине полиция задержала 16-летнего парня, который смертельно ранил 45-летнего жителя Вышгорода. Конфликт между ними произошел в ночь на субботу, 23 мая, на центральной улице города. Во время стычки группы молодых людей с двумя взрослыми мужчинами один из несовершеннолетних заметил в сумке противника оружие, выхватил его и произвел прицельный выстрел. В этот момент один из компании стрелка изо всей силы ударил другого мужчину, он потерял сознание, сообщили в полиции. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Орудие убийства — охотничий карабин МКМ-072СБ — осталось на месте происшествия и было изъято полицией. Также полиция исследует обнаруженные заряды для карабина. На данный момент вся компания молодчиков задержана. Участниками инцидента оказались четверо несовершеннолетних, в возрасте 15−17 лет, и один 19-летний парень. В убийстве подозревают 16-летнего участника компании. Он временно проживает на Сумщине. Ему уже объявлено о подозрении в совершении непредумышл...

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Факты Факты  ·  23.05.20, 09:12 Инцидент произошел в Вышгороде в ночь на 23 мая
Главред Главред  ·  23.05.20, 13:12 В Вышгороде Киевской области произошло убийство, 16-летний парень из автомата застрелил 45-летнего местного жителя, который оказался ветераном АТО. Инцидент произошел ночью 22 мая.  Между группой...
UAinfo UAinfo  ·  23.05.20, 13:32 На Киевщине полиция задержала 16-летнего парня, который смертельно ранил 45-летнего жителя Вышгорода.
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