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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев · · Обновлено в 19:06
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Под Киевом внезапно выпал снег: фото

Под Киевом внезапно выпал снег: фото (7 новостей)

«Под Киевом, на трассе, ведущей в Житомир, произошло необычное для лета явление: выпал снег»

Неподалеку от Киева утром 5 августа якобы выпал снег. Фотографию погодной аномалии опубликовал киевлянин Лаврентий Царук. - Возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре и санях. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится, - отметил Лаврентий. Стоит отметить, что скорее всего это был не снег, а обычный град, который выпал вместе с дождем из-за рекордно низкой для этого лета температуры - сегодня ночью в Киеве было около +7 градусов. Вот, как выглядит "снег" под Киевом: Киевляне перепутали град со снегом. Фото: fb.com | Лаврентий Царук СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Не пропусти: киевлян зовут на очередную выставку фиалок Не дождешься: шесть утренних рейсов столичной электрички вновь отменили

Обновлено в 17:29 Мужчина сообщил, что снег выпал недалеко от его дачи, которая находится в Киевской области.

Обновлено в 19:06 Посреди лета, 5 августа, под Киевом выпал небольшой снег. Об этом сообщил пользователь Лаврентий Царук на своей странице в Facebook. По его словам, около 12:00 дня у его дачи недалеко от Киева (по направлению к Житомиру) выпал снег. Снег под Киевом летом. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk "Сн

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Киевом внезапно выпал снег: фото»
Фото Под Киевом внезапно выпал снег: фото
Фото Зима летом: под Киевом выпал снег (фото)
Фото Под Киевом посреди лета выпал снег
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.08.19, 14:59 Неожиданно посреди лета, 5 августа, в Киевской области выпал небольшой снег. Это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата. Об этом сообщил адвокат Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.По…
Главред Главред  ·  05.08.19, 15:54 5 августа в Киевской области посреди лета неожиданно выпал снег. О погодной аномалии на своей странице в Facebook сообщил адвокат Лаврентий Царук. Осадки в виде снега мужчина зафиксировал около полудня.…
Прямий Прямий  ·  05.08.19, 16:54 Сегодня, 5 августа, около Житомира выпал снег. Это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата. Об этом на странице в Facebook написал адвокат Лаврентий Царук. По его словам, около 12 часов…
Апостроф Апостроф  ·  05.08.19, 16:55 Под Киевом, на трассе, ведущей в Житомир, произошло необычное для лета явление: выпал снег.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  05.08.19, 17:29 Под Киевом 5 августа выпал снег. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Лаврентий Царук. Он и опубликовал фотографию аномального явления летом. По его словам, людям стоит задуматься об экологии и…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.08.19, 19:06 Посреди лета, 5 августа, под Киевом выпал небольшой снег.  Об этом сообщил пользователь Лаврентий Царук на своей странице в Facebook. По его словам, около 12:00 дня у его дачи недалеко от Киева (по направлению…
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