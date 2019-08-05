Под Киевом внезапно выпал снег: фото

Неподалеку от Киева утром 5 августа якобы выпал снег. Фотографию погодной аномалии опубликовал киевлянин Лаврентий Царук. - Возле моей дачи недалеко от Киева выпал снежок. Сначала я планировал шутливый пост, о декабре и санях. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальным изменениям климата не закончится, - отметил Лаврентий. Стоит отметить, что скорее всего это был не снег, а обычный град, который выпал вместе с дождем из-за рекордно низкой для этого лета температуры - сегодня ночью в Киеве было около +7 градусов. Вот, как выглядит "снег" под Киевом: Киевляне перепутали град со снегом. Фото: fb.com | Лаврентий Царук СМОТРИТЕ ЕЩЕ НОВОСТИ КИЕВА: Не пропусти: киевлян зовут на очередную выставку фиалок Не дождешься: шесть утренних рейсов столичной электрички вновь отменили

Обновлено в 17:29 Мужчина сообщил, что снег выпал недалеко от его дачи, которая находится в Киевской области.

Обновлено в 19:06 Посреди лета, 5 августа, под Киевом выпал небольшой снег. Об этом сообщил пользователь Лаврентий Царук на своей странице в Facebook. По его словам, около 12:00 дня у его дачи недалеко от Киева (по направлению к Житомиру) выпал снег. Снег под Киевом летом. Фото: facebook.com/lavrentiy.tsaruk "Сн