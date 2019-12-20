Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах

Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабинета Министров запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Верховной Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українс

Обновлено в 16:15 Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабинета Министров запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Верховной Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українс

Обновлено в 16:38 Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на провал парламентом голосования о легализации игорного бизнеса. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети. Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить