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Политика
ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 16:38
Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах

Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах (6 новостей)

«Президент намекнул на месть из-за отказа легализовать игорный бизнес.  »

Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабинета Министров запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Верховной Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українс

Обновлено в 16:15 Президент Владимир Зеленский подтвердил связь решения Кабинета Министров запретить игорный бизнес под видом государственных лотерей с провалом голосования Верховной Рады за законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українс

Обновлено в 16:38 Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на провал парламентом голосования о легализации игорного бизнеса. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети. Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить

ФОТО К НОВОСТИ: «Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах»
Фото Под "крышей" правоохранителей: СБУ блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах
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Фото Мы знаем, кто за этим стоит, - Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  20.12.19, 13:43 Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.Как сообщается, оперативники СБУ разоблачили…
Телеграф Телеграф  ·  20.12.19, 15:28 Владимир Зеленский резко отреагировал на провал голосования легализации игорного бизнеса.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.12.19, 15:36 Президент намекнул на месть из-за отказа легализовать игорный бизнес.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новый Регион Новый Регион  ·  20.12.19, 16:38 Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на провал парламентом голосования о легализации игорного бизнеса. Соответствующую публикацию глава государства сделал в популярной социальной сети.…
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