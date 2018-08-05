Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео

5 августа в городе Каменко-Бугская Львовской области выпал крупный град. Об этом сообщает председатель ОО «Варта1» Игорь Зинкевич в соцсети. Он опубликовал фото крупных градин. Также И.Зинкевич добавил, что в этой части области сегодня бушевала гроза. «Трасса Киев-Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны !!!», - сообщил он. В городе Виноградов дерево упало на автомобиль, который передвигался по проезжей части автодороги, водитель не пострадал. В Мукачево из-за сильного ветра обвалилась кирпичная стена, повредившая шесть автомобилей, четыре из которых - существенно. Летом 2018 года непогода тоже натворила достаточно бед. 25 июля в результате сильного дождя в Шевченковском районе Киева после ливня на автомобиль упал рекламный билборд. Об этом сообщила жительница Киева Anna Melnychuk, передал корреспондент ГолосUA. «Машина в районе Берестейки под билбордом», - написала она и добавила фото с места ЧП. По словам читателей поста, 25 июля в столице было зафиксировано много случаев падения деревьев. Например, на улице Машиностроительной (бывшая Гарматная). В то же время, житель столицы Олег Позынич сообщил, что на Шулявке 25 июля дерево свалилось на электрические провода и повредило их.