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Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео

Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео (6 новостей)

«5 августа во Львовской области выпал град, покрывший землю слоем льда и превративший пейзаж из летнего в зимний. Фото»

5 августа в городе Каменко-Бугская Львовской области выпал крупный град. Об этом сообщает председатель ОО «Варта1» Игорь Зинкевич в соцсети. Он опубликовал фото крупных градин. Также И.Зинкевич добавил, что в этой части области сегодня бушевала гроза. «Трасса Киев-Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны !!!», - сообщил он. В городе Виноградов дерево упало на автомобиль, который передвигался по проезжей части автодороги, водитель не пострадал. В Мукачево из-за сильного ветра обвалилась кирпичная стена, повредившая шесть автомобилей, четыре из которых - существенно. Летом 2018 года непогода тоже натворила достаточно бед. 25 июля в результате сильного дождя в Шевченковском районе Киева после ливня на автомобиль упал рекламный билборд. Об этом сообщила жительница Киева Anna Melnychuk, передал корреспондент ГолосUA. «Машина в районе Берестейки под билбордом», - написала она и добавила фото с места ЧП. По словам читателей поста, 25 июля в столице было зафиксировано много случаев падения деревьев. Например, на улице Машиностроительной (бывшая Гарматная). В то же время, житель столицы Олег Позынич сообщил, что на Шулявке 25 июля дерево свалилось на электрические провода и повредило их.

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео»
Фото Во Львовской области выпал крупный град, на трассе Киев-Чоп грозой сломало ветки деревьев
Фото Во Львовской области выпал крупный град
Фото Во Львовской области выпал град
Фото Огромный град "засыпал" город на Львовщине
Фото Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
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Канал 112 Канал 112  ·  05.08.18, 21:10 Во Львовской области в городе Каменко-Бугская, сегодня, 5 августа, выпал крупный град. Об этом сообщает председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Также он сообщил, что в этой…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.08.18, 21:50 В Львовской области в воскресенье, 5 августа, выпал град размером с вишню. Об этом сообщил депутат Львовской госадминистрации Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. "В 17.00. Каменка-Бугская Львовская…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.08.18, 22:37 Во Львовской области в городе Каменка-Бугская выпал крупный град. "Трасса Киев - Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны!"…
Главред Главред  ·  05.08.18, 22:55 На Львовщине в августе выпал град Во Львовской области 5 апреля выпал вместе с сильным ливнем большого размера град, который укрыл поверхность земли, словно снег. «В 17.00. Каменка-Бугская...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 00:23 5 августа во Львовской области выпал град, покрывший землю слоем льда и превративший пейзаж из летнего в зимний. Фото
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