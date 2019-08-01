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Под Полтавой горит свалка площадью два гектара

Под Полтавой горит свалка площадью два гектара (4 новости)

«В селе Макуховка на площади 2 га горит полтавская городская свалка. Пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС»

В селе Макуховке возле Полтавы загорелась городская свалка. Спасатели ГСЧС тушат ее второй день. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает УНИАН.

Отмечается, что пожар распространился на площади в два гектара. Пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС и более 40 человек личного состава.

Кроме этого спасателям помогают работники коммунальных предприятий Полтавы, в частности, три автомобиля-водовоза и два трактора. На месте развернули пожарно-насосную станцию, которая подавала воду из реки Ворсклы.

В ГСЧС не прогнозируют время ликвидации пожара, поскольку этим работам мешает высокая температура и большое количество горючих материалов. Причина пожара устанавливается.

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Сообщается, что дым от пожара на мусорной свалке можно увидеть и в самой Полтаве.

По состоянию на 20.00 часть пожара была ликвидирована - на площади 0,5 га. Работы по ликвидации пожара продолжены с 8 утра первого августа 2019 года.

В ГСЧС напомнили, что последний пожар на полтавской свалке произошел 10 июня. Тогда спасатели за три часа ликвидировали возгорание. Перед этим свалка горела 22 мая.

А в июле масштабный пожар тушили на мусорной свалке в Днепропетровской области.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 10:13 В селе Макуховка на площади 2 га горит полтавская городская свалка. Пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС.
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