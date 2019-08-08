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Под Ровно пьяный подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП

Под Ровно пьяный подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП (5 новостей)

«Алкотестер показал 0,8 промилле»

В Сарнах Ровенской области легковой автомобиль Skoda Oktavia сбил насмерть 34-летнего велосипедиста. За рулем машины был 15-летний подросток без водительского удостоверения, который к тому же оказался пьян. Автомобиль он взял у отца покататься. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Авария произошла вечером в среду, 7 августа. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Он скончался в реанимации утром 8 августа. Алкотестер показал, что в крови подростка было 0,8 промилле алкоголя. По факту ДТП открыто расследование согласно статье Уголовного кодекса - "нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека". Ранее в Киеве пьяный подросток разбил автомобиль полиции. До того в Киевской области в страшном ДТП погибли пятеро молодых людей, большинству из них 19-20 лет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Ровно пьяный подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП»
Фото На Ривненщине пьяный подросток на иномарке отца сбил велосипедиста
Фото Под Ровно пьяный подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП
Фото На Ровенщине пьяный подросток на отцовском авто сбил насмерть велосипедиста
Фото Под Ровно пьяный подросток на машине папы устроил смертельное ДТП
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Униан Униан  ·  08.08.19, 15:38 Сегодня 34-летний велосипедист скончался от полученных травм. Полиция устанавливает, каким образом 15-летний парень оказался за рулем Skoda.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.19, 15:43 В Сарнах Ровенской области легковой автомобиль Skoda Oktavia сбил насмерть 34-летнего велосипедиста. За рулем машины был 15-летний подросток без водительского удостоверения, который к тому же оказался…
ТСН ТСН  ·  08.08.19, 16:25 Алкотестер показал 0,8 промилле.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.08.19, 18:29 Пьяный пятнадцатилетний подросток в Ровенской области за рулем автомобиля Skoda Oktavia сбил насмерть велосипедиста, - сообщает отдел коммуникации ГУ НП в регионе
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Под Ровно пьяный подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП

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