Под Ровно пьяный подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП

В Сарнах Ровенской области легковой автомобиль Skoda Oktavia сбил насмерть 34-летнего велосипедиста. За рулем машины был 15-летний подросток без водительского удостоверения, который к тому же оказался пьян. Автомобиль он взял у отца покататься. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Авария произошла вечером в среду, 7 августа. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Он скончался в реанимации утром 8 августа. Алкотестер показал, что в крови подростка было 0,8 промилле алкоголя. По факту ДТП открыто расследование согласно статье Уголовного кодекса - "нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека". Ранее в Киеве пьяный подросток разбил автомобиль полиции. До того в Киевской области в страшном ДТП погибли пятеро молодых людей, большинству из них 19-20 лет.