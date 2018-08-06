Под Запорожьем в вагоне грузового поезда обнаружили ящик гранат (7 новостей) «В грузовом вагоне на станции «Камыш-Заря» Запорожской области 3 августа были обнаружены боеприпасы»

В Бильмацком районе Запорожской области в грузовом вагоне с фарфоровой глиной полицейские изъяли 40 гранат. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Запорожской области.

“Полицейские изъяли 27 корпусов гранат ”Ф-1“, 44 запали УЗРГМ, 13 корпусов гранат ”РГД-5“, 1080 патронов калибра 5,45 мм, две дымовые шашки ”РГД-2Б“. Все изъятое направлено на изучение в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, работники Бильмацкого отделения полиции совместно с работниками станции “Камыш-Заря” в грузовом вагоне поезда, который перевозит глину фарфоровую, нашли боеприпасы.

На место вызвали сотрудников взрывотехнической управления полиции в Запорожской области.

Одесская область вошла в тройку лидеров по развитию региональной экономики

Также в ГУ НПУ в Запорожской области напомнили, что 3 августа во время обыска домовладения, по месту жительства мужчины 1993 года рождения, в Мелитопольском районе, полицейские обнаружили и изъяли 223 крупнокалиберных патронов различного диаметра; 4 маршевых двигателя ПГ-9; 2 гранаты ВОГ-17; 2 артиллерийских подрывника; взрыватель ПГ-7; 1 УЗРГМ. Все боеприпасы имели высокую степень уровня опасности, в связи с чем, они были обезврежены на полигоне в Мелитопольском районе.

По обоим фактам были возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в пресс-службе полиции региона отметили, что с начала года запорожские полицейские сообщили о подозрении 172 лицам в связи с совершении ими преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ.

Обновлено в 22:15 Как сообщает в понедельник, 6 августа, пресс-служба полиции области, правоохранители изъяли 27 корпусов гранат Ф-1, 44 запалы УЗРГМ, 13 корпусов гранат РГД-5, 1080 патронов калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки РГД-2Б.

Обновлено в 22:56 В грузовом вагоне на станции «Камыш-Заря» Запорожской области 3 августа были обнаружены боеприпасы.