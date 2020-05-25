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Подача документов на должность главы НСЗУ продлена до среды

Подача документов на должность главы НСЗУ продлена до среды (4 новости)

«Срок подачи документов на повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья Украины продлили до среды 27 мая»

Правительство продлило сроки принятия документов на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Конечный срок подачи документов назначен на 27 мая.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение правительство приняло в связи с обращениями кандидатов, которые не успевали подать все документы до 25 мая.

"В соответствии с принятыми решениями был объявлен отбор, начиная с 22 мая, и конечный срок принятия документов был сегодня (25 мая - ред.) в 18 часов. Но я получил соответствующие вопросы от людей, которые якобы не успевают подать все документы. Поэтому было принято решение продлить сроки. Это позволяет закон, до 5 дней приема документов. Конечный срок сейчас продлен до среды, 27 мая, до 18 часов", - сообщил Степанов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 09:32 Срок подачи документов на повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья Украины продлили до среды 27 мая.
УНН УНН  ·  25.05.20, 09:48 "Согласно принятых решений был объявлен отбор - начиная с 22 мая и конечный срок принятия документов был сегодня в 18:00. Но мной были получены соответствующие вопросы от людей, которые, якобы, не успевают…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 09:53 Министерство здравоохранения продлило срок подачи документов на повторный конкурс на руководителя Национальной службы здоровья Украины до 27 мая.
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