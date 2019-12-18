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Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко написала письмо матери журналиста

Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко написала письмо матери журналиста (4 новости)

«Юлия Кузьменко назвала шоу события, которые происходят в деле об убийстве журналиста, и просит у матери прощения за то, что…»

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала из тюрьмы матери журналиста. Фотокопию письма опубликовал в Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - пишет Кузьменко.

Она называет "шоу" происходящее в деле об убийстве журналиста и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.

Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО
Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

Убийство Шеремета. Реакция на данные следствия

Как сообщалось, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

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Униан Униан  ·  18.12.19, 04:52 Юлия Кузьменко назвала "шоу" события, которые происходят в деле об убийстве журналиста, и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  18.12.19, 08:24 Детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, написала письмо матери погибшего журналиста. События, происходящие в этом деле, она называет "шоу". Также…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.12.19, 08:33 Подозреваемая в убийстве ведущего Радио "Вести" Павла Шеремета Юлия "Лиса" Кузьменко написала из тюрьмы его матери. Об этом сообщил адвокат фигурантки резонансного дела Владислав Добош на своей странице…
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