Подозреваемого по делу Гандзюк Левина оставили под арестом до июля

Печерский суд оставил подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина под стражей до июля.
Заседание суда состоялось только при участии сторон из-за карантинных ограничений. Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, передает hromadske.
Прокурор просил суд оставить Левина под стражей в изоляторе временного содержания СБУ. Ведь так риск побега или давления на свидетелей будет минимальным.
В то же время адвокаты Левина сказали, что эти риски не обоснованы. Защита просила избрать меру пресечения с возможностью внесения залога.
Суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.
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