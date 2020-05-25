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Подозреваемого по делу Гандзюк Левина оставили под арестом до июля

Подозреваемого по делу Гандзюк Левина оставили под арестом до июля (5 новостей)

«Левин останется под стражей до июля»

Печерский суд оставил подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина под стражей до июля.

Заседание суда состоялось только при участии сторон из-за карантинных ограничений. Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, передает hromadske.

Прокурор просил суд оставить Левина под стражей в изоляторе временного содержания СБУ. Ведь так риск побега или давления на свидетелей будет минимальным.

В то же время адвокаты Левина сказали, что эти риски не обоснованы. Защита просила избрать меру пресечения с возможностью внесения залога.

Суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

Кто такой Алексей Левин и в чем его обвиняют

  • Алексей Левин долгое время находился в международном розыске, однако 24 января его задержали в Болгарии. Несмотря на то, что подозреваемый изменил внешность, его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. В марте Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

  • 27 апреля Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

  • Однако активисты раскритиковали завершение досудебного расследования по делу о нападении на Гандзюк, заявив, что до конца расследования еще три месяца, а "ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера".

    • Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

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    Униан Униан  ·  25.05.20, 16:48 Во время судебного заседания в роли свободного слушателя был адвокат Владислава Мангера Дмитрий Ильченко.
    Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 16:53 Подозреваемого в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) оставили под стражей до июля.
    ТСН ТСН  ·  25.05.20, 18:06 Левин останется под стражей до июля.
    Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 18:09 ...
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