  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск
Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:18
Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск

Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск (10 новостей)

«Суд вынес постановление об избрании Левину меры пресечения в виде содержания под стражей»

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал Алексея Левина, подозреваемого в причастности к организации убийства общественной деятельницы Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, повлекшего смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственный судья Шевченковского районного суда Киева сегодня вынес постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

Полный текст постановления будет доступен 23 мая в 15.00. Постановление вступит в силу через 5 дней.

После вступления решения в силу Генеральная прокуратура подаст экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины. После этого Левин будет объявлен в международный розыск Интерпола.

Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских…
Кернес и Труханов могут создать совместную партию для участия в парламентских…

Как сообщалось, Херсонский городской суд начнет рассматривать дело о нападении на общественную деятельницу Екатерину Гандзюк 27 мая в 11:00.

Обновлено в 20:00 "Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила…

Обновлено в 20:18 Суд вынес постановление об избрании Левину меры пресечения в виде содержания под стражей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск»
Фото Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск
Фото Заочно заарештовано: суд розблокував процес міжнародного розшуку підозрюваного у вбивстві Гандзюк
Фото Генпрокуратура вскоре подаст пакет документов в Нацбюро Интерпола для объявления в международный розыск фигуранта "дела Гандзюк" Левина
Фото Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.05.19, 18:34 Разблокировано международный розыск одного из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк. Следственный судья Шевченковского районного суда Киева сегодня вынес решение об избрании Алексею Левину меры…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.05.19, 18:59 Подозреваемого в организации нападения, которое привело к смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина объявят в международный розыск. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 18:59 Суд разрешил арестовать Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
5 канал 5 канал  ·  20.05.19, 19:20 Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував Олексія Левіна, як підозрюваного в причетності до організації вбивства громадської діячки Катерини Гандзюк. Про це повідомила прес-секретар генерального…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.05.19, 19:43 Суд заочно позволил арестовать Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.05.19, 19:45 Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании фигуранту дела об убийстве общественной активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк - Алексею Левину (Москаленко) – меры пресечения…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  20.05.19, 20:00 Суд Киева заочно арестовал Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.05.19, 20:18 Суд вынес постановление об избрании Левину меры пресечения в виде содержания под стражей.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск

Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск
В Киеве неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу

В Киеве неизвестные окружили здание ВККС и заблокировали ее работу
Грядет похолодание: на Украину обрушится циклон Axel с дождями

Грядет похолодание: на Украину обрушится циклон Axel с дождями
В Киеве пьяный мужчина за рулем пытался сбить двух девушек

В Киеве пьяный мужчина за рулем пытался сбить двух девушек
В Египте флот захватил танкер с украинцами: Ситуация критическая

В Египте флот захватил танкер с украинцами: Ситуация критическая
Материлась и била ногами: пьяная украинка устроила дебош в самолете (видео)

Материлась и била ногами: пьяная украинка устроила дебош в самолете…
Победителем Евровидения-2019 стали Нидерланды

Победителем Евровидения-2019 стали Нидерланды
&quot;Рад, что этот идиот не прервал трансляцию&quot;: Шварценеггер рассказал о нападении на него в Африке

"Рад, что этот идиот не прервал трансляцию": Шварценеггер рассказал о…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован

Дело Гандзюк: Подозреваемый заочно арестован
Обхохочешься: демотиваторы, которые сделают ваш вечер

Обхохочешься: демотиваторы, которые сделают ваш вечер
&quot;Сверхъестественное&quot;: Дженсен Эклс пообещал фанатам &quot;лучший сезон&quot;

"Сверхъестественное": Дженсен Эклс пообещал фанатам "лучший сезон"
Назвали город с самыми большими зарплатами в мире

Назвали город с самыми большими зарплатами в мире
Дело водителя грузовика, из-за которого погибли 5 детей и 2 взрослых под Запорожьем, передали в суд

Дело водителя грузовика, из-за которого погибли 5 детей и 2…
Украине не нужен очередной транш от МВФ, – команда Зеленского

Украине не нужен очередной транш от МВФ, – команда Зеленского
В заповедниках Индии за неделю обнаружили более 10 тигрят редкого вида

В заповедниках Индии за неделю обнаружили более 10 тигрят редкого…
Gucci в центре скандала: сикхи обиделись на модный дом из-за тюрбана

Gucci в центре скандала: сикхи обиделись на модный дом из-за…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.