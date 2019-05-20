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Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск (10 новостей) «Суд вынес постановление об избрании Левину меры пресечения в виде содержания под стражей»

Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал Алексея Левина, подозреваемого в причастности к организации убийства общественной деятельницы Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Международный розыск одного из организаторов нападения, повлекшего смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственный судья Шевченковского районного суда Киева сегодня вынес постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила она.

Полный текст постановления будет доступен 23 мая в 15.00. Постановление вступит в силу через 5 дней.

После вступления решения в силу Генеральная прокуратура подаст экстрадиционный пакет документов для Национального бюро Интерпола Украины. После этого Левин будет объявлен в международный розыск Интерпола.

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Как сообщалось, Херсонский городской суд начнет рассматривать дело о нападении на общественную деятельницу Екатерину Гандзюк 27 мая в 11:00.

Обновлено в 20:00 "Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила…

Обновлено в 20:18 Суд вынес постановление об избрании Левину меры пресечения в виде содержания под стражей.