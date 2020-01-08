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Подозреваемую в деле Шеремета Яну Дугарь суд оставил под круглосуточным домашним арестом

Подозреваемую в деле Шеремета Яну Дугарь суд оставил под круглосуточным домашним арестом (5 новостей)

«Суд постановил отбывать домашний арест в Киеве»

Киевский апелляционный суд подтвердил домашний арест до 8 февраля боевому медику Яне Дугарь, которую подозревают в соучастии в убийстве Павла Шеремета в Киеве. Об этом сообщают СМИ. При этом суд отменил предыдущее решение, согласно которому Дугарь должна была находиться под домашним арестом в Новомосковске, и разрешил отбывать домашний арест в Киеве. "Суду было известно, что Яна Дугарь арендует квартиру в Киеве. Суд вынес решение, что она должна быть под домашним арестом почему-то в Новомосковске, но и там у нее нет постоянного жилья, это арендованное жилье - комната в общежитии с ужасными условиями. Суд находится в Киеве, и чтобы на него вовремя являться, она должна жить в Киеве", - сказал во время заседания один из адвокатов Дугарь. На суде выступила и сама Яна Дугарь, когда судья попросил уточнить, можно ли отлучиться из медицинской части, где она работала, без разрешения руководства. "Тогда, 20-го, была объявлена демобилизация. Основная тяжесть ложится на медсестер. Мы иногда вообще не спали. Эти дни можно вспомнить по минутам. Физически я никак не могла быть в Киеве. В период службы в госпитале мы жили там, этот госпиталь находится на территории военной части. Уйти из части можно только с разрешения командира. Таких разрешений не было, и сама я по собственному желанию часть не покидала, иначе бы меня сразу начали искать", - ответила Дугарь. Также она сказала, что ее, возможно, могут помнить солдаты, которым в те дни делала операции. "Хорошо помню ранения бойцов. Один из них еще переживал, что будет изуродовано лицо. Более чем уверена, что если его найти и опросить, он меня вспомнит", - сказала Дугарь. Адвокаты Дугарь попросили возможности допросить свидетелей по этому делу - тех, кто видел Яну Дугарь в госпитале на фронте при исполнении обязанностей, однако суд отказал в этом ходатайстве. В то же время в начале заседания прокурор приобщил к делу несколько документов, касающихся якобы отпуска обвиняемой во время работы в госпитале, медицинские документы, а также допрос свидетелей обвиняемой. Судья удовлетворил ходатайство прокурора о приобщении материалов к делу.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.01.20, 15:20 Суд постановил отбывать домашний арест в Киеве
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.20, 16:37 Сегодня, 8 января, Киевский апелляционный суд принял решение оставить в силе круглосуточный домашний арест для Яны Дугарь, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщают "Українськi Новини".…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  08.01.20, 17:57 Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь. Такое решение суд принял в среду, передают Українськi Новини. Защита…
5 канал 5 канал  ·  08.01.20, 19:14 Залишили цілодобовий домашній арешт до 8 лютого, але за іншою адресою проживання. Апеляційний суд столиці розглянув скаргу захисту на обраний запобіжний захід медсестрі та фронтовому медику Яні Дугарь,…
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