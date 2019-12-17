Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который сейчас находится в СИЗО, из-за решетки выразил свою благодарность маме погибшего журналиста. Он поблагодарил ее за слова о том, что она "не хочет, чтобы страдали невинные люди".
Антоненко передал соответствующее письмо из СИЗО, а обнародовала его в фейсбуке директор группы Riffmaster Полина Иванова.
Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, чтобы не говорили. Мое сверху. Это все ложь! Полная. Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди, – написал он.
Накануне адвокат Антоненко, обвиняемого в организации убийства Шеремета, подчеркнул: у его подзащитного стопроцентное алиби.
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