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Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО (4 новости)

«Подозреваемый в убийстве журналиста отвергает обвинения»

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который сейчас находится в СИЗО, из-за решетки выразил свою благодарность маме погибшего журналиста. Он поблагодарил ее за слова о том, что она "не хочет, чтобы страдали невинные люди".

Антоненко передал соответствующее письмо из СИЗО, а обнародовала его в фейсбуке директор группы Riffmaster Полина Иванова.

Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, чтобы не говорили. Мое сверху. Это все ложь! Полная. Я благодарю мать Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невинные люди, – написал он.

Накануне адвокат Антоненко, обвиняемого в организации убийства Шеремета, подчеркнул: у его подзащитного стопроцентное алиби.

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Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета

  • Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

  • Основная версия правоохранителей Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

  • 12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая вроде как фотографировала камеры наблюдения у дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.

  • 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения.

    • Все, что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: видео

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    Газета День Газета День  ·  17.12.19, 09:28 Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко передал из СИЗО письмо, в котором поблагодарил за поддержку и опроверг свою причастность к убийству журналиста.…
    Апостроф Апостроф  ·  17.12.19, 10:58 Арестованный подозреваемый по делу о громком убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко написал письмо в следственном изоляторе, фотографию которого в Facebook опубликовала его знакомая…
    Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.12.19, 11:43 Подозреваемый в убийстве журналиста отвергает обвинения.
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