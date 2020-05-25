Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, - ОГА

Подозреваемый в убийстве 7 человек возле села Новоселица Житомирской области Анатолий Захаренко в пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Укринформ. "Подозреваемый задержан. Ему в ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", – сообщил он. Кроме того, Бунечко назвал манипуляцией информацию о том, что есть связь между взяткой, на которой задержали начальника райотдела полиции, и убийством 7 человек. Тогда Нацполиция сообщила, что полицейский требовал у 58-летнего жителя Романовского района области ежемесячно передавать взятку в размере 10 000 гривен. В ответ обещал не вмешиваться в разведение рыбы в пруду. Правоохранители задокументировали факт передачи должностному полиции денежных средств и рыбной продукции на сумму пять тысяч гривен. В следующий раз полицейский приехал за "данью" сам к водоему, где работал мужчина, получил часть взятки, но его сразу задержали. По данным мес...