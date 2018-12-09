Подразделения МВД перевели на усиленный вариант несения службы (4 новости) «Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины переходят на усиленный вариант несения службы, будут созданы оперативные штабы»

Подразделения Министерства внутренних дел Украины перевели на усиленный режим несения службы.

"Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. В него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГосЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Для координации действий создали оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

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Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и будут осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны украины, Управлением государственной охраны и госспецслужбой связи.

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