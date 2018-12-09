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Подразделения МВД перевели на усиленный вариант несения службы

Подразделения МВД перевели на усиленный вариант несения службы (4 новости)

«Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины переходят на усиленный вариант несения службы, будут созданы оперативные штабы»

Подразделения Министерства внутренних дел Украины перевели на усиленный режим несения службы.

"Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. В него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГосЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Для координации действий создали оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

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Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и будут осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны украины, Управлением государственной охраны и госспецслужбой связи.

Один из филиалов Укрзализныци закупает оружие за 2,6 млн грн. Заказчиком указана "Юго-Западная железная дорога". Поставщиком оружия станет Казенное научно-производственное объединение Форт МВД Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Подразделения МВД перевели на усиленный вариант несения службы»
Фото Подразделения МВД перевели на усиленный вариант несения службы
Фото Подразделения МВД Украины переведены на усиленный вариант несения службы
Фото Все подразделения МВД перевели на усиленный вариант несения службы
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УНН УНН  ·  09.12.18, 10:17 Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Для координации…
Гордон Гордон  ·  09.12.18, 11:06 Для координации работы всех органов системы Министерства внутренних дел и мониторинга ситуации создан оперативный штаб.9 декабря подразделения Министерства внутренних дел перешли на усиленный вариант…
Телеграф Телеграф  ·  09.12.18, 13:33 Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины переходят на усиленный вариант несения службы, будут созданы оперативные штабы.
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