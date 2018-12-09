Подразделения МВД перевели на усиленный вариант несения службы

Подразделения Министерства внутренних дел Украины перевели на усиленный режим несения службы.
"Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян. В него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГосЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Для координации действий создали оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.
Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и будут осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны украины, Управлением государственной охраны и госспецслужбой связи.
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