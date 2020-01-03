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Facenews Facenews · · Обновлено в 11:33
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Подросток на Житомирщине спас пенсионерку из пожара

Подросток на Житомирщине спас пенсионерку из пожара (6 новостей)

«Подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно»

В Коростенском районе Житомирской области 13-летний подросток спас 88-летнюю пенсионерку из горящего дома, передает FaceNews.ua.Подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно.

Он вывел ее на улицу и сообщил о пожаре."30 декабря около 14:00 13-летний Виктор Ващенко, житель села Дружбовка Коростенского района, шел по улице и увидел дым из окна частного дома. Парень сразу побежал в дом, который был уже задымлен. Он знал, что там же проживает 88-летняя пенсионерка, которая почти не передвигается. Женщину обслуживают социальные работники. Зачерпнув ведро воды из колодца во дворе, он побежал внутрь… Вылил его в "сенях" и начал искать хозяйку. Бабушка сидела на кровати в одной из комнат. Мальчик вывел ее на улицу и побежал сообщить о пожаре соседям и внуку, который живет в конце улицы", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС области.Отмечается, что пенсионерка сказала о наличии в доме еще одного ее внука, который приехал из Киева."Внук, ориентировочно 40-летнего возраста, спал на кровати в дальней комнате. Граждане разбудили его и вывели из дома. Ни бабушка, ни ее родственник в медицинской помощи не нуждались, соседи отвели их к себе", - добавили в ведомстве.Отмечается, что пока люди спасали жителей дома, доступ кислорода способствовал быстрому распространению огня по деревянному дому. На момент прибытия пожарных пламя полностью охватило дом изнутри и половину крыши."Поскольку рядом не было водоисточника, специалистам ГСЧС пришлось ездить на дозаправку водой на реку, в 7 км от места происшествия. В 14:49 пожар был локализован и после длительного поливания конструкций дома в 19:03 ликвидирован", - сообщили в пресс-службе, добавив, что причина возникновения возгорания и обстоятельства устанавливаются.

Обновлено в 09:44 В Коростенском районе Житомирской области 13-летний подросток спас 88-летнюю пенсионерку из горящего дома. Об этом в четверг, 2 января, сообщает пресс-служба ГСЧС области. Отмечается, что подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно. Он…

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ФОТО К НОВОСТИ: «Подросток на Житомирщине спас пенсионерку из пожара»
Фото Подросток на Житомирщине спас пенсионерку из пожара
Фото На Житомирщине подросток спас пенсионерку из горящего дома
Фото В Житомирской области подросток вывел пенсионерку из горящего дома
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.01.20, 05:40 В Житомирской области 13-летний подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила 88-летняя пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно. Он вывел ее на улицу и сообщил о пожаре, сообщила…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  03.01.20, 08:46 В Коростенском районе Житомирской области 13-летний подросток спас 88-летнюю пенсионерку из горящего дома. Об этом в четверг, 2 января, сообщает пресс-служба ГСЧС области. Отмечается, что подросток заметил…
MIGnews MIGnews  ·  03.01.20, 09:03 Подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно.
Голос.UA Голос.UA  ·  03.01.20, 09:44 В Коростенском районе Житомирской области 13-летний подросток спас 88-летнюю пенсионерку из горящего дома. Об этом в четверг, 2 января, сообщает пресс-служба ГСЧС области. Отмечается, что подросток заметил…
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