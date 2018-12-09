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Поезд Будапешт-Мукачево отправился в первый рейс

Поезд Будапешт-Мукачево отправился в первый рейс (8 новостей)

«У неділю, 9 грудня, у свій перший рейс відправився потяг Латориця сполученням Будапешт-Мукачево»

В воскресенье, 9 декабря, в свой первый рейс отправился поезд «Латорица» сообщением Будапешт-Мукачево. Об этом сообщает mukachevo.net. Как отмечается, первый рейс стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени, а это 8:23 по киевскому с вокзала Нюготи в сторону Закарпатья. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште — 20,9 евро. «Латорица» — именно так называется одна из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево. «Примечательно, что на навигации название „Мукачево“ транслитерируется как Mukacheve, то есть на украинский манер, хотя часто в Венгрии на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkács. Это название дублируется только на табло вокзала», — пишет издание.

Обновлено в 14:13 Сегодня, 9 декабря из Будапешта на Закарпатье отправился первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево", поезд называется "Латорица".

Обновлено в 14:31 Як стало відомо, відтепер таке сполучення потяг, який назвали "Латориця", є регулярним. "Саме таку назву має одна з найбільших річок Закарпаття, яка протікає через Мукачево", - пояснює місцеве ЗМІ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Поезд Будапешт-Мукачево отправился в первый рейс»
Фото Поезд Будапешт-Мукачево отправился в первый рейс
Фото Запущен первый рейс поезда Мукачево-Будапешт
Фото На Закарпатье отправился первый рейс поезда "Будапешт-Мукачево"
Фото Из Будапешта в Мукачево отправился первый поезд
Фото У перший рейс вирушив новенький потяг "Будапешт-Мукачево" – фото, відео
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Украинская правда Украинская правда  ·  09.12.18, 11:30 В воскресенье, 9 декабря, в свой первый рейс отправился поезд "Латорица" сообщением Будапешт-Мукачево.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.12.18, 11:45 9 декабря, в свой первый рейс отправился поезд "Латорица" сообщением Будапешт-Мукачево. Первый рейс поезд стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени, а это 8:23 по киевскому с вокзала Нюготи в…
Комментарии Комментарии  ·  09.12.18, 12:18 Добраться до Будапешта из Мукачево теперь можно за 6 часов Поезд по маршруту Мукачево-Будапешт в воскресенье, 9 декабря, начал курсирование. Об этом сообщает Mukachevo.net. Как сообщается, поезд отправился…
iPress iPress  ·  09.12.18, 13:16 У неділю, 9 грудня, у свій перший рейс відправився потяг "Латориця" сполученням Будапешт-Мукачево.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.12.18, 13:21 Сегодня утром, 9 декабря, стартовал первый рейс поезда Мукачево-Будапешт. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net. Так, сообщается, что рейс стартовал в 8:23 по киевскому времени с вокзала Ньюгати…
Телеграф Телеграф  ·  09.12.18, 14:13 Сегодня, 9 декабря из Будапешта на Закарпатье отправился первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево", поезд называется "Латорица".
5 канал 5 канал  ·  09.12.18, 14:31 Сьогодні, 9 грудня, у рейс вирушив перший потяг сполученням "Будапешт-Мукачево". О 08:23 за київським часом він відправився з угорської столиці. Про таке повідомляє видання "Мukachevo.net". "Перший рейс…
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