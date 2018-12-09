Поезд Будапешт-Мукачево отправился в первый рейс

В воскресенье, 9 декабря, в свой первый рейс отправился поезд «Латорица» сообщением Будапешт-Мукачево. Об этом сообщает mukachevo.net. Как отмечается, первый рейс стартовал в 7:23 по центральноевропейскому времени, а это 8:23 по киевскому с вокзала Нюготи в сторону Закарпатья. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште — 20,9 евро. «Латорица» — именно так называется одна из крупнейших рек Закарпатья, которая протекает через Мукачево. «Примечательно, что на навигации название „Мукачево“ транслитерируется как Mukacheve, то есть на украинский манер, хотя часто в Венгрии на дорожных знаках используется именно венгерское название города Munkács. Это название дублируется только на табло вокзала», — пишет издание.

Обновлено в 14:13 Сегодня, 9 декабря из Будапешта на Закарпатье отправился первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево", поезд называется "Латорица".

Обновлено в 14:31 Як стало відомо, відтепер таке сполучення потяг, який назвали "Латориця", є регулярним. "Саме таку назву має одна з найбільших річок Закарпаття, яка протікає через Мукачево", - пояснює місцеве ЗМІ.