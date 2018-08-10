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Экономика и финансы
ITC.ua ITC.ua · · Обновлено в 12:07
· Поезд
Поезд "четырех столиц" из Украины планируют продлить в Эстонию

Поезд "четырех столиц" из Украины планируют продлить в Эстонию (5 новостей)

«Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна»

Буквально на днях мы узнали расписание и цены на билеты поезда «четырех столиц», который начнет курсировать с 28 сентября по маршруту Киев-Рига и по пути будет заходить в Минск и Вильнюс. Теперь же стало известно, что в будущем маршрут могут продлить до Таллинна. Об этом на своей страничке Facebook сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего ...

Обновлено в 11:48 Маршрут поезда Киев-Рига через Минск и Вильнюс , который начнет курсировать с 28 сентября, "Укрзализныця" планирует продлить до Таллинна.

Обновлено в 12:07 Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна.

ФОТО К НОВОСТИ: «Поезд "четырех столиц" из Украины планируют продлить в Эстонию»
Фото Поезд "четырех столиц" из Украины планируют продлить в Эстонию
Фото Поезд "Киев-Рига" через Минск и Вильнюс планируют продлить до Таллинна
Фото Поезд "четырех столиц" Киев-Рига планируют продлить
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Новое Время Новое Время  ·  10.08.18, 09:39 Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна.
Finance Finance  ·  10.08.18, 10:30 Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна. Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.08.18, 11:48 Маршрут поезда Киев-Рига через Минск и Вильнюс , который начнет курсировать с 28 сентября, "Укрзализныця" планирует продлить до Таллинна.
Телеграф Телеграф  ·  10.08.18, 12:07 Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна.
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