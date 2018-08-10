Поезд "четырех столиц" из Украины планируют продлить в Эстонию (5 новостей) «Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна»

Буквально на днях мы узнали расписание и цены на билеты поезда «четырех столиц», который начнет курсировать с 28 сентября по маршруту Киев-Рига и по пути будет заходить в Минск и Вильнюс. Теперь же стало известно, что в будущем маршрут могут продлить до Таллинна. Об этом на своей страничке Facebook сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего ...

Обновлено в 11:48 Маршрут поезда Киев-Рига через Минск и Вильнюс , который начнет курсировать с 28 сентября, "Укрзализныця" планирует продлить до Таллинна.

Обновлено в 12:07 Маршрут поезда Киев-Рига, который начнет курсировать с 28 сентября через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллинна.