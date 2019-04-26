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Поезд Кошице - Мукачево начнет курсировать с 9 июня

Поезд Кошице - Мукачево начнет курсировать с 9 июня (4 новости)

«С 9 июня 2019 года между украинским Мукачево и словацким Кошице открывается новый железнодорожный маршрут. Проезд будет стоить 7,5 евро»

Поезд по маршруту Мукачево - Кошице начнет курсировать с 9 июня, заявили в Министерстве транспорта Словакии.

Об этом сообщает Webnoviny.sk.

Словацкая сторона отмечает, что новый рейс не только свяжет украинские и словацкие города, но и даст возможность пассажирам удобно пересесть на другие маршруты. Те, кто приедет со стороны Словакии, сможет на украинской стороне пересесть на поезда в направлении Одессы, Киева, Харькова и Львова, а со стороны Украины - попасть в Прешов, Братиславу и Прагу.

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Таможенный и паспортный контроль будет происходить со стороны Словакии в Черна-над-Тисой, а со стороны Украины - в Чопе. Новые поезда в Украину обеспечит Братислава, и они не будут нуждаться в замене тележек колесных пар. Время в пути составит около четырех часов.

В декабре "Укрзализныця" запустила прямой поезд Мукачево - Будапешт. На поезде в столицу Венгрии можно добраться за шесть часов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  26.04.19, 16:56 Новый поезд Кошице (Словакия) - Мукачево начнет курсировать с 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Как сообщается, из Мукачево в Словакию можно будет доехать за 4 часа. Проезд в поезде…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.04.19, 20:33 С 9 июня 2019 года между украинским Мукачево и словацким Кошице открывается новый железнодорожный маршрут. Проезд будет стоить 7,5 евро
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