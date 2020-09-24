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Гордон Гордон · · Обновлено в 13:45
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Погибла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"

Погибла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" (4 новости)

«София Конкина попала в реанимацию с диагнозом «утопление»»

Дочь российского актера Владимира Конкина София скончалась в ночь на 24 сентября.Дочь российского актера Владимира Конкина, 32-летняя София погибла в Москве. Об этом сообщил "Пятый канал".

Конкина в ночь на 24 сентября была доставлена в реанимационное отделение больницы в Москве, а к утру скончалась. Предварительная причина утопление в пресной воде. Обстоятельства трагедии пока не названы.

У него, кроме Софии, есть еще два сына близнецы Ярослав и Святослав. Жена Конкина Алла умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

Владимир Конкин известен по таким фильмам: "Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь", "Отцы и дети", "Принцесса на бобах"....

Обновлено в 13:45 23 сентября ее родственникам позвонили и сообщили, что девушка госпитализирована в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом "утопление". В ночь на 24 сентября состояние дочери артиста ухудшилось - девушка скончалась в реанимации после отказа почек.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  24.09.20, 12:10 София Конкина попала в реанимацию с диагнозом «утопление»
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  24.09.20, 12:36 Родные сутки не могли найти Софию Конкину. А когда обнаружили, то она была в реанимации одной из больниц.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.09.20, 13:45 Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина, известного по роли Володи Шарапова в легендарном сериале "Место встречи изменить нельзя", утонула в бассейне московского спортклуба. Об этом сообщает…
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