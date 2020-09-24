Погибла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" (4 новости) «София Конкина попала в реанимацию с диагнозом «утопление»»

Дочь российского актера Владимира Конкина София скончалась в ночь на 24 сентября.Дочь российского актера Владимира Конкина, 32-летняя София погибла в Москве. Об этом сообщил "Пятый канал".

Конкина в ночь на 24 сентября была доставлена в реанимационное отделение больницы в Москве, а к утру скончалась. Предварительная причина утопление в пресной воде. Обстоятельства трагедии пока не названы.

У него, кроме Софии, есть еще два сына близнецы Ярослав и Святослав. Жена Конкина Алла умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

Владимир Конкин известен по таким фильмам: "Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь", "Отцы и дети", "Принцесса на бобах"....

Обновлено в 13:45 23 сентября ее родственникам позвонили и сообщили, что девушка госпитализирована в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом "утопление". В ночь на 24 сентября состояние дочери артиста ухудшилось - девушка скончалась в реанимации после отказа почек.