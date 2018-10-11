Погибший в Лондоне соратник Березовского пытался рассказать о связи "Аэрофлота" с ФСБ, - WSJ

Соратник российского олигарха Бориса Березовского и бывший замглавы «Аэрофлота» Николай Глушков, который был убит в Лондоне, перед смертью пытался сообщить британским властям о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, включая ФСБ. Об этом сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на судебные документы. По информации газеты, Глушков рассказывал своим друзьям о намерении доказать сотрудничество Аэрофлота со спецслужбами РФ в лондонском суде. Незадолго до рассмотрения дела мужчину нашли мертвым со следами удушья. Глушков начал работать в Аэрофлоте в 1996 году. В комментарии российским СМИ он говорил, что на тот момент примерно три тысячи из 14 тысяч работников авиакомпании были сотрудниками ФСБ. Издание отмечает, что Глушкову начали поступать угрозы после того, как он предложил руководству российских спецслужб самостоятельно платить зарплаты в авиакомпании. В 1999 году Глушкова заподозрили в причастности к хищениям в Аэрофлоте. В рамках следствия он был арестован и провел четыре года в СИЗО. Его приговорили к условному сроку. Глушков уехал в Великобританию в 2006 году. В марте 2018 года мужчину обнаружили мертвым в его доме в Лондоне. Это произошло через неделю после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Судмедэкспертиза показала, что смерть Глушкова произошла из-за удушения. По данным СМИ, орудием убийства мог быть собачий поводок. Глушков также публично обвинял российское руководство в убийстве Бориса Березовского, который был обнаружен мертвым в лондонском доме его жены 23 марта 2013 года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне. 13 марта в Лондоне нашли мертвым в собственном доме российского бизнесмена Николая Глушкова, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского. Полиция Британии не стала связывать убийство Глушкова с отравлением бывшего полковника ГРУ.

Обновлено в 11:24 Соратник российского олигарха Бориса Березовского и бывший замглавы «Аэрофлота» Николай Глушков, который был убит в Лондоне, перед смертью пытался сообщить британским властям о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, включая ФСБ. Об этом сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на судебные документы.…

Обновлено в 12:20 Сам Глушков рассказывал "Коммерсанту", что на момент его прихода в "Аэрофлот" в 1996 году в авиакомпании работали около 3 тыс. сотрудников ФСБ, в то время как весь штат "Аэрофлота" составлял 14 тыс. человек.