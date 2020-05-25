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Погода на неделю: всю Украину зальют дожди

Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (3 новости)

«Дожди ожидаются в течение всей недели»

В течение всей рабочей недели в Украине ожидаются дожди и грозы, однако с четверга синоптики ожидают небольшое потепление. Это следует из прогноза погоды Укргидрометцентра по состоянию на понедельник, 25 мая.

В понедельник, 25 мая, почти всю территорию Украины накроют дожди, лишь на востоке синоптики прогнозируют переменно-облачную погоду без осадков. В центральных и северных и западных регионах днем столбики термометров будут на уровне 14-17 градусов тепла, ночью похолодает до +6...9 градусов. На востоке будет немного теплее – от 16 до 19 градусов днем и от 5 до 10 градусов ночью. На юге температура воздуха составит от +18 до +20 градусов днем, а ночью от +9 до +12.

Во вторник, 26 мая, по всей Украине ожидаются дожди с грозами. Теплее всего будет в Закарпатской области и в Крыму, где ожидается +20 градусов. На западе температура будет держаться на уровне от +13 до +20 градусов, на востоке - +13..+17 градусов, на юге - +16...+20 градусов, на севере - от +13 д...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 11:37 В Украине на протяжении рабочей недели 25-29 мая во всех областях ожидаются дожди, местами с грозами, к концу недели температура немного повысится. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Во вторник, 26 мая,…
Униан Униан  ·  25.05.20, 12:00 Дожди ожидаются в течение всей недели.
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